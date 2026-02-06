関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～エノモト、富士製薬などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月6日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜180A＞ GX超長米 1890170 18996.375 357.6% 0.0091%
＜2247＞ iF500H無 75415 7613.117 315.72% -0.0186%
＜4554＞ 富士製薬 1097200 194075.2 269.94% 0.132%
＜2016＞ iF米710H 85731 34444.071 261.29% 0.0059%
＜6928＞ エノモト 277900 82049.48 239.48% 0.1044%
＜3939＞ カナミックN 989700 60389.44 235.77% 0.1068%
＜2249＞ iF500Wベ 65829 96149.666 232.71% 0.0337%
＜2681＞ ゲオHD 1144100 236976.58 231.02% -0.0922%
＜6249＞ ゲームカード 133000 46638.42 224.67% -0.0731%
＜7917＞ ZACROS 931300 212588.04 199.82% 0.1459%
＜6228＞ ジェイイーティ 440700 50396.06 184.97% -0.1584%
＜2842＞ iFナ100ベ 33023 97953.611 181.35% 0.021%
＜8075＞ 神鋼商 274600 142783.68 180.8% 0.052%
＜453A＞ iS米カバコ 181810 78509.253 170.53% 0.0075%
＜8995＞ 誠建設 579600 172228.26 165.76% -0.0388%
＜5208＞ 有沢製 883800 358348.76 164.48% 0.142%
＜2802＞ 味の素 12793400 11997534.74 163.84% 0.1247%
＜3773＞ AMI 310400 77141.74 157.64% 0.0354%
＜7711＞ 助川電 1704000 3322598.2 156.67% 0.1158%
＜7231＞ トピー 196000 151679.1 147.9% 0.042%
<2395> 新日科学 647300 252024.6 143.47% 0.0183%
<6182> メタリアル 203400 28522.32 143.38% 0.079%
<3776> ブロバンタワ 3361800 144062.56 138.62% -0.03%
<2251> JGBダブル 226570 45550.659 137.28% -0.0003%
<2237> iF500ダ 4375 114235.11 137.04% -0.0433%
<3636> 三菱総研 153300 202372.2 136.62% 0.0687%
<3034> クオールHD 447300 242231.76 135.89% -0.0825%
<5240> monoAI 490600 30319.38 135.64% -0.0464%
<1473> Oneトピクス 63980 59378.794 135.19% 0.0042%
<6085> アーキテクツSJ 498400 79312.7 131.5% 0.1455%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
