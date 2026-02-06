ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～エノモト、富士製薬などがランクイン

2026年2月6日 15:25

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[2月6日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜180A＞ GX超長米　　　　 1890170 　18996.375　 357.6% 0.0091%
＜2247＞ iF500H無　　　75415 　7613.117　 315.72% -0.0186%
＜4554＞ 富士製薬　　　　　　1097200 　194075.2　 269.94% 0.132%
＜2016＞ iF米710H　　　85731 　34444.071　 261.29% 0.0059%
＜6928＞ エノモト　　　　　　277900 　82049.48　 239.48% 0.1044%
＜3939＞ カナミックN　　　　989700 　60389.44　 235.77% 0.1068%
＜2249＞ iF500Wベ　　　65829 　96149.666　 232.71% 0.0337%
＜2681＞ ゲオHD　　　　　　1144100 　236976.58　 231.02% -0.0922%
＜6249＞ ゲームカード　　　　133000 　46638.42　 224.67% -0.0731%
＜7917＞ ZACROS　　　　931300 　212588.04　 199.82% 0.1459%
＜6228＞ ジェイイーティ　　　440700 　50396.06　 184.97% -0.1584%
＜2842＞ iFナ100ベ　　　33023 　97953.611　 181.35% 0.021%
＜8075＞ 神鋼商　　　　　　　274600 　142783.68　 180.8% 0.052%
＜453A＞ iS米カバコ　　　　181810 　78509.253　 170.53% 0.0075%
＜8995＞ 誠建設　　　　　　　579600 　172228.26　 165.76% -0.0388%
＜5208＞ 有沢製　　　　　　　883800 　358348.76　 164.48% 0.142%
＜2802＞ 味の素　　　　　　　12793400 　11997534.74　 163.84% 0.1247%
＜3773＞ AMI　　　　　　　310400 　77141.74　 157.64% 0.0354%
＜7711＞ 助川電　　　　　　　1704000 　3322598.2　 156.67% 0.1158%
＜7231＞ トピー　　　　　　　196000 　151679.1　 147.9% 0.042%
<2395> 新日科学　　　　　　647300 　252024.6　 143.47% 0.0183%
<6182> メタリアル　　　　　203400 　28522.32　 143.38% 0.079%
<3776> ブロバンタワ　　　　3361800 　144062.56　 138.62% -0.03%
<2251> JGBダブル　　　　226570 　45550.659　 137.28% -0.0003%
<2237> iF500ダ　　　　4375 　114235.11　 137.04% -0.0433%
<3636> 三菱総研　　　　　　153300 　202372.2　 136.62% 0.0687%
<3034> クオールHD　　　　447300 　242231.76　 135.89% -0.0825%
<5240> monoAI　　　　490600 　30319.38　 135.64% -0.0464%
<1473> Oneトピクス　　　63980 　59378.794　 135.19% 0.0042%
<6085> アーキテクツSJ　　498400 　79312.7　 131.5% 0.1455%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

