関連記事
明豊エンタープライズ 2026年1月月次仕入及び販売
記事提供元：フィスコ
*15:25JST 明豊エンタープライズ---2026年1月月次仕入及び販売
明豊エンタープライズ＜8927＞は2日、2026年1月の月次における仕入および販売実績を発表した。
仕入では、東京都内で5物件を取得した。大田区では、北千束駅から徒歩4分、洗足駅から徒歩8分の立地にある敷地面積276.72平方メートルの「(仮称)エルファーロ洗足」、中野区では沼袋駅徒歩5分、新井薬師前駅徒歩7分の132.17平方メートルの「(仮称)エルファーロ中野新井薬師5」、世田谷区では田園都市線駒沢大学駅徒歩10分、三軒茶屋駅徒歩12分の314.90平方メートルの「(仮称)エルファーロ三軒茶屋8」、目黒区では学芸大学駅徒歩10分圏内の2物件として、246.92平方メートルの「(仮称)エルファーロ学芸大学2」と158.34平方メートルの「（仮称）エルファーロ学芸大学3」を取得した。
販売では、東京都内で8物件を販売し、総戸数133戸となった。渋谷区では銀座線外苑前駅と都営大江戸線国立競技場駅から各徒歩10分の「エルファーロ神宮前3」(8戸)、大田区では長原駅徒歩5分、旗の台駅徒歩6分の「エルファーロ旗の台1」(14戸)、世田谷区では下北沢エリアの「エルファーロ下北沢4」(18戸)や駒沢大学駅徒歩6分の「エルファーロ駒沢大学2」(20戸)など、複数エリアにおいて販売が進んだ。また、稲城市では長沼駅徒歩9分、稲城駅徒歩10分の「ドム・アコード協栄」(26戸)も販売された。
加えて、世田谷区では九品仏駅徒歩7分、自由が丘駅徒歩9分の297.80平方メートルの開発事業用地も販売された。《NH》
スポンサードリンク