日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は3日ぶり反発、東エレクが1銘柄で約121円分押し上げ

2026年2月6日 13:26

記事提供元：フィスコ

*13:26JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は3日ぶり反発、東エレクが1銘柄で約121円分押し上げ
6日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり145銘柄、値下がり79銘柄、変わらず1銘柄となった。

日経平均は反発。255.48円高の54073.52円（出来高概算13億2845万株）で前場の取引を終えている。

前日5日の米国株式市場は下落。ダウ平均は592.58ドル安の48908.72ドル、ナスダックは363.99ポイント安の22540.59で取引を終了した。1月人員削減数や週次失業保険申請件数の増加で労働市場の減速懸念が強まり、寄り付き後、下落。その後、発表されたJOLT求人件数も冴えず、相場は下落となった。ビットコインなど暗号資産市場の急落を背景とした投資家心理悪化も影響したと見られるほか、人工知能（AI）による競争激化を警戒しソフトウエアセクターが引き続き売られ、相場のさらな
る重しとなった。終盤にかけて相場は下げ幅を拡大した。

米株市場を横目に、6日の日経平均は382.67円安の53435.37円と3日続落して取引を開始した。その後下げ渋ると、前場中ごろから下げ幅を縮小してプラス圏に浮上した。米主要指数が下落したことに加え、人工知能（AI）がソフトウエアサービスを代替するとの懸念が意識され、引き続きソフトウェア関連株などに対する投資家心理を慎重にさせた。また、衆院選後の金利や円相場の動向を見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあった。ただ、好決算銘柄の一角が買われているほか、前日までの下落に対する自律反発を狙った買いが向かった。

個別では、東エレク＜8035＞、ソニーG＜6758＞、ソフトバンクG＜9984＞、味の素＜2802＞、バンナムHD＜7832＞、レーザーテク＜6920＞、フジクラ＜5803＞、オムロン＜6645＞、清水建＜1803＞、日立＜6501＞、豊田通商＜8015＞、スズキ＜7269＞、伊藤忠＜8001＞、大成建＜1801＞、IHI＜7013＞などの銘柄が上昇。

一方、中外薬＜4519＞、コナミG＜9766＞、ファーストリテ＜9983＞、リクルートHD＜6098＞、キッコマン＜2801＞、富士フイルム<4901>、日東電<6988>、任天堂<7974>、第一三共<4568>、TDK<6762>、HOYA<7741>、ベイカレント<6532>、住友鉱<5713>などの銘柄が下落している。

業種別では、建設業、電気機器、電気・ガス業が上昇した一方、その他製品、医薬品、精密機器などが下落した。

値上がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約121円押し上げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、アドバンテスト<6857>、ソニーG＜6758＞、味の素＜2802＞、フジクラ＜5803＞、バンナムHD＜7832＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは中外薬＜4519＞となり1銘柄で日経平均を約27円押し下げた。同2位はコナミG＜9766＞となり、リクルートHD＜6098＞、ファーストリテ＜9983＞、キッコーマン＜2801＞、任天堂<7974>、富士フイルム<4901>などがつづいた。

*11:30現在


日経平均株価 　54073.52(+255.48)

値上がり銘柄数 145(寄与度+554.57)
値下がり銘柄数 79(寄与度-299.09)
変わらず銘柄数 1


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜8035＞　東エレク　　　　　　 41200　 1210　121.33
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 3987　 75　 60.17
<6857>　アドバンテ　　　　　 24450　 200　 53.48
＜6758＞　ソニーG　　　　　　　 3523　 175　 29.25
＜2802＞　味の素　　　　　　　　3977　 362　 24.20
＜5803＞　フジクラ　　　　　　 22350　 695　 23.23
＜7832＞　バンナムHD　　　　　 4194　 187　 18.75
＜6920＞　レーザーテック　　　 30130　 1240　 16.58
＜6645＞　オムロン　　　　　　　4568　 369　 12.33
<6146>　ディスコ　　　　　　 66820　 1650　 11.03
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　6298　 83　 8.32
＜6501＞　日立製作所　　　　　　5392　 228　 7.62
<4062>　イビデン　　　　　　　7210　 95　 6.35
＜1803＞　清水建設　　　　　　　3354　 184　 6.15
＜7269＞　スズキ　　　　　　　2262.5　 44.5　 5.95
<6723>　ルネサス　　　　　　2933.5　 167　 5.58
＜7013＞　IHI　　　　　　　　3925　 220　 5.15
<8002>　丸紅　　　　　　　　　5551　 151　 5.05
<7267>　ホンダ　　　　　　　　1664　 24.5　 4.91
＜1801＞　大成建設　　　　　　 18295　 700　 4.68


○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8854　 -271　-27.18
＜9766＞　コナミG　　　　　　　18000　 -795　-26.57
＜6098＞　リクルートHD　　　　 6888　 -262　-26.27
＜9983＞　ファーストリテ　　　 63010　 -310　-24.87
＜2801＞　キッコーマン　　　　　1398　 -116　-19.39
<7974>　任天堂　　　　　　　　8383　 -399　-13.34
<4901>　富士フイルム　　　　　2988　 -132　-13.24
<6988>　日東電工　　　　　　　3413　 -77　-12.87
<4568>　第一三共　　　　　　　2832　 -102　-10.23
<6532>　ベイカレント　　　　　4800　 -275　 -9.19
<7741>　HOYA　　　　　　 26410　 -530　 -8.86
<4578>　大塚HD　　　　　　　 9280　 -202　 -6.75
<2413>　エムスリー　　　　　1682.5　 -77.5　 -6.22
<6762>　TDK　　　　　　　2143.5　 -12　 -6.02
<4063>　信越化　　　　　　　　5149　 -30　 -5.01
<6479>　ミネベアミツミ　　　　3256　 -139　 -4.65
<7731>　ニコン　　　　　　　1801.5　-135.5　 -4.53
<4704>　トレンドマイクロ　　　5583　 -130　 -4.35
<5713>　住友金属鉱山　　　　　8566　 -259　 -4.33
<6981>　村田製作所　　　　　　3233　 -52　 -4.17《CS》

