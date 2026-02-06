*11:18JST エリアリンク---2026年1月度月次実績

エリアリンク＜8914＞は5日、2026年1月度の月次実績を発表した。

2026年1月度の総室数は125,741室、稼働室数は101,396室で、稼働率は80.64％となった。既存稼働率は86.84％、新規稼働率は42.29％であった。

既存稼働率については、2026年1月度より「2024年1月〜12月に出店した物件」が既存枠へ移行した。これらには立ち上げ期の物件も多く、一括して母数に加わったことで、既存物件全体の稼働率が一時的に押し下げられている。

新規稼働率については、2026年1月度より「2025年1月以降に出店した物件」を対象としており、出店加速により立ち上げ期の物件が母数の多くを占めていることで稼働率を押し下げているが、物件個別の稼働率自体は堅調に推移している。

パートナー出店を除いた同社のみの1月度稼働状況は、総室数117,182室、稼働室数95,387室、稼働率81.40％、既存稼働率86.99％、新規稼働率34.98％であった。

1月の新規出店数は32物件1,116室で、すべて自社出店であった。累計出店は1,147室（新規出店1,116室、既存物件増設31室）となった。



一方、1月の退店は3物件で114室が退店となった。閉店室数は翌月以降の総室数に反映される。《NH》