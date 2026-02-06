*11:15JST 日産東京販売ホールディングス---新規オープンする足立店の竣工式を実施

日産東京販売ホールディングス＜8291＞は5日、新たにオープンする足立店の竣工式を実施した。足立店は、竹ノ塚店と千住店を統合した日産東京販売最大級の店舗であり、グランドオープンは2月11日を予定している。店舗の外観には大型のハイウェイサインが設置され、日産自動車の新世代店舗デザインコンセプト「ニッサン・リテール・コンセプト（NRC）」を採用している。

足立店には、最大8台展示可能な大型ショールームがあり、商談スペースやカスタマーラウンジを完備。さらに、サービス工場には空調設備を完備するとともに、最新の整備機器を導入し、従業員が作業に集中できる職場環境を整えることで、高効率で正確な車両整備につなげ、顧客の運転時の安全・安心を支える。

足立店の屋上一面に設置した太陽光パネルは、晴天時には店舗の一日の電力を賄い、余剰となった電力は蓄電設備に蓄えられる。また、EVの電力を照明やエアコン、コンセントなどに供給することができるV2X（Vehicle to X：クルマとさまざまなモノとの接続や相互連携を行う技術）も備えている。これらのエネルギーマネジメントシステムを一体で運用することによって、地球環境に配慮するとともに、災害等が発生した際の電源確保が可能となる。さらに、災害等による断水時には、約100名が3日間使用できる飲料水備蓄システムの導入を予定しており、電気と水といったインフラ面で、地域住民の安心を支えていく。《NH》