ZETA ユナイテッドアローズオンライン公式アプリにレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」の新機能を実装
記事提供元：フィスコ
*11:30JST ZETA---ユナイテッドアローズオンライン公式アプリにレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」の新機能を実装
ZETA＜6031＞は3日、ユナイテッドアローズが運営する公式アプリ「ユナイテッドアローズ オンライン」において、同社が提供するレコメンドエンジン「ZETA RECOMMEND」の新機能が実装されたと発表した。
これにより、アプリ内のCTR(クリック率)や回遊性の向上が期待されている。
今回の新機能では、複数のレコメンドモデルをユーザーごとに自動で切り替える仕組みを導入。閲覧履歴・購買傾向・ユーザー属性などのデータをもとに機械学習を活用し、最適な商品をパーソナライズ表示できるようになった。これにより、より個別化された商品提案が可能となり、アプリ全体の顧客体験向上に寄与する。
同アプリにはすでに、EC商品検索・サイト内検索エンジン「ZETA SEARCH」、ハッシュタグ活用エンジン「ZETA HASHTAG」、レビュー・口コミ・Q&Aエンジン「ZETA VOICE」なども導入されており、各機能が連携することでクロスセルの機会創出やCVRの改善など、ECサイト運営における導入効果が高まっている。
ZETAは今後も、AIを活用したデータ解析の強みを活かし、ユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供していくとしている。《NH》
