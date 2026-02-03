ノーリツ鋼機、建材機器センクシアを完全子会社化、評価約800億円

■全株式取得を完了、2026年12月期から連結対象

ノーリツ鋼機<7744>(東証プライム)は2月2日、センクシアの株式取得(子会社化)が完了したと発表した。1月15日に公表していた取引で、同社は既存株主からセンクシアの全株式を取得した。センクシアは建材機器の製造・販売および関連工事を手掛け、資本金は5億円、2022年2月設立である。

取得価額の算定にあたっては、独立した第三者機関であるCOHEN PARTNERSの株式価値評価報告書を参考にした。評価手法はDCFで、株式価値は693億4700万円から847億5800万円と算定され、企業価値は約800億円と位置付けた。資金調達は手元資金300億円とブリッジローン500億円を組み合わせ、取得後は同社からの貸付で既存借入金を返済する。今後は保有資産の売却などを通じ、財務基盤強化やブリッジローンのリファイナンスを進める方針だ。不測のリスクには表明保証保険で対応する。

センクシアは2026年12月期第1四半期から連結子会社となる見込みで、2025年12月期の業績への影響はない。2026年12月期の連結業績への影響は、2月13日に公表予定の業績予想に反映する。建材機器分野を中核とする収益基盤の拡充と、グループ全体の成長加速を狙う。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

