*08:32JST 前場に注目すべき3つのポイント～日米首脳会談に向けて政策銘柄を見直す動き～

18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。



■日米首脳会談に向けて政策銘柄を見直す動き

■T＆DHD、26/3上方修正 経常収益3兆4200億円←3兆100億円

■出光興産＜5019＞LNG本格参入、英社に800億円出資

■日米首脳会談に向けて政策銘柄を見直す動き

18日の日本株市場は買い先行で始まり、下値の堅さを見極めながらの押し目狙いの相場展開になりそうだ。17日の米国市場はNYダウが46ドル高、ナスダックは105ポイント高だった。原油先物価格が落ち着いた動きをみせたことでインフレ懸念が和らぎ、米長期金利の低下が下支えになった。シカゴ日経225先物（6月限）清算値は大阪比685円高の54105円。円相場は1ドル＝158円90銭台で推移している。



シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物（6月限）はナイトセッションで寄り付き直後につけた53460円を安値に強含み、一時54400円まで上げ幅を広げる場面もみられた。75日線を支持線としたリバウンドをみせており、直近で上値を抑えられているボリンジャーバンドの-1σ水準を上回ってきた。昨日の日経平均株価も-1σ（54429円）に上値を抑えられており、同バンドを明確に上抜けてくるかが注目されそうだ。同バンドからのリバウンドにより、56000円辺りで推移している25日線が意識されてくることになろう。



米国・イスラエルとイランとの紛争長期化への懸念は根強いものの、米国家経済会議（NEC）のハセット委員長はテレビ番組で「ホルムズ海峡を一部のタンカーが通過し始めている」と述べたと伝わった。前日にはベッセント米財務長官が同様の認識を示していたことで、原油先物価格の落ち着きとともに、米国市場では主力株を買い直す動きが広がった。東京市場においても原油先物価格の動向にらみの展開が続くことになるだろうが、ひとまず原油先物価格が落ち着きをみせてきたことで、自律反発狙いの買いが入りやすいだろう。



物色は資源株には利益確定の売りが入りやすいとみられる。また、昨日はアドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、フジクラ＜5803＞などの弱さが日経平均株価の重荷になっていた。この辺りが底堅い値動きをみせてくるようだと、先物主導によるインデックスに絡んだ商いによってリバウンド狙いの動きが強まる可能性はあるだろう。そのほか、19日に予定されている日米首脳会談に向けて、政策に絡んだ銘柄を見直す動きも意識しておきたい。

■T＆DHD、26/3上方修正 経常収益3兆4200億円←3兆100億円

T＆DHD＜8795＞は2026年3月期業績予想の修正を発表。経常収益を3兆100億円から3兆4200億円に上方修正した。一時払保険商品の販売増加に伴い保険料収入が当初予想を上回る見込みとなった。配当予想については2026年3月期の1株あたり期末配当を前回公表の62円から68円に増額。これにより、年間配当金は、1株当たり130円となる予定。

■前場の注目材料

・NYダウは上昇（46993.26、+46.85）

・ナスダック総合指数は上昇（22479.53、+105.35）

・SOX指数は上昇（7836.83、+40.58）

・シカゴ日経225先物は上昇（54105、+685）

・米長期金利は低下

・米原油先物相場は上昇（96.21、+2.71）

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・IHI＜7013＞米GEベルノバと、アンモニア専焼に成功、ガス火力を脱炭素

・スズキ＜7269＞インドで中型SUV拡充、韓国・現地勢に対抗

・三菱電機＜6503＞燈とフィジカルAI開発、半年で事業化へ

・出光興産＜5019＞LNG本格参入、英社に800億円出資

・双日＜2768＞日本エイアンドエル、リチウム電池材生産能力5割増、愛媛で体制強化

・サカイ引越センター＜9039＞T2などと、引っ越しに自動運転車、「レベル2」長距離輸送実証

・三菱電機＜6503＞中国・ヒト型ロボに出資、工場の省人化加速

・NTT＜9432＞NTTデータG、金融IT関連事業を買収、日本NCRコマースから

・楽天G＜4755＞日本語・文化を深く理解、最新AIモデル公開

・IIJ＜3774＞河村電器産業と、モジュール型DC開発、プライベートAI基盤に

・京セラ＜6971＞プラガブル型光電集積モジュール、既設DC導入狙う

・パナソニックHD＜6752＞パナエナジー、電池材料を北米で現調、輸送CO2削減

・ヨコオ＜6800＞医療機器新興に2億円出資

・栗田工業＜6370＞メキシコに水処理薬販社を設立



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・08：50 2月貿易収支（予想：－4600億円、1月：－1兆1635億円）

＜海外＞

・06：45 NZ・10-12月期経常収支（予想：－48億NZドル、前回－83.65億NZドル）《YY》