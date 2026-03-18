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東証グロース市場250指数先物概況：中東情勢懸念の後退や米株先物高を好感し反発
記事提供元：フィスコ
*16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：中東情勢懸念の後退や米株先物高を好感し反発
3月18日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比22pt高の745pt。なお、高値は748pt、安値は730pt、日中取引高は2115枚。前日17日の米国市場のダウ平均は続伸。原油相場が高値から反落後、安定したため安心感から、寄り付き後、上昇。住宅関連指標が予想を上回ったほか、原油動向に連れたインフレ懸念の緩和で長期金利が低下、さらに、プライベートクレジット関連株の回復も手伝い、終日堅調に推移し、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比8pt高の731ptからスタートした。米国の株高や長期金利低下を受け、朝方から買い優勢の流れ。中東情勢への警戒感が後退したことで、日本市場全般が買われ、新興市場も堅調な値動きとなった。今晩米国で、連邦公開市場委員会（FOMC）の政策金利発表を控え、一部で買い戻しが観測されたほか、NYダウ先物の時間外での上昇も買い安心感につながり、午後も上げ幅を拡大。大幅反発となる745ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではトライアルHD＜141A＞やパワーエックス＜485A＞などが上昇した。《SK》
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