インフォマート、東京ヴェルディとのパートナー契約更新、スポーツ通じ社会課題解決深化

■スポーツ&SDGsの理念共有、2年目の協働で持続可能社会に貢献

インフォマート<2492>(東証プライム)は2月2日、東京ヴェルディとのコーポレートパートナー契約を更新したと発表した。東京都をホームタウンとする東京ヴェルディが推進する「スポーツ&SDGs普及活動」と、同社が掲げる社会課題解決への理念に共通点があることから、連携を継続する判断に至った。

同社は昨シーズン、様々な障がいと向き合う人々の就労支援や社会復帰をスポーツの力で支える取り組みに共感し、同契約を締結した。2025年5月には味の素スタジアムでの湘南ベルマーレ戦で「インフォマート presents Green heart Games」を開催し、インクルーシブスポーツフェスタにも参画したほか、渋谷区と連携したパラスポーツ体験教室にも参加してきた。

これらの活動を通じ、スポーツが多様な人々を巻き込む力を再認識したことから、今シーズンの契約更新を決めた。2年目となる今季は、既存の取り組みを深化させるとともに、新たな社会課題解決につながるイベントの共催などを進め、持続可能な社会の実現への貢献を目指す。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

