*12:03JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:洋エンジ、Vコマース、ククレブなど

＜6330＞ 洋エンジ 6600 カ-

ストップ高買い気配。海洋研究開発機構の地球深部探査船「ちきゅう」が、南鳥島沖の水深約5700メートルの深海底からレアアースを含んだ泥の試掘に成功したことが分かったと報じられている。回収システムの技術開発の一部に携わっているとされる同社の買い手掛かり材料へとつながる形へ。本日は三井海洋開発や東亜建設のほか第一稀元素まで、レアアース関連に幅広く買いが先行。

＜6920＞ レーザーテック 32620 -3770

大幅続落。先週末に上半期の決算を発表、10-12月期営業利益は363億円で前年同期比24.0％減となったが、280億円程度の市場予想を上振れ。通期予想も従来の850億円から1000億円、前期比18.6％減に上方修正。コンセンサスをやや上回る水準までの引き上げに。ただ、注目された2026年6月期の受注見通しは1700-2200億円とされ、市場期待値を下振れ。ASMLの受注状況から期待感が高まっていたため、ネガティブな反応へとつながる。

＜5713＞ 住友鉱 8560 -800

大幅続落。先週末のNY金先物相場は大幅下落。一時12％安まで下落して、1日の下げ率としては1980年以来の大きさとなっているもよう。トランプ米大統領がウォーシュ氏を次期FRB議長に指名すると表明したことが主要因となっている。タカ派とみられていることで、今後のドル相場反転が意識される状況になっているもよう。金価格は年初からの1カ月で最大3割ほど上昇してきていた。

＜2491＞ Vコマース 547 -100

ストップ安。先週末に25年12月期の決算を発表、営業利益は19.7億円で前期比52.6％減となり、従来計画の15億円は上振れて着地した。一方、26年12月期は7億円の赤字転落見通しとしており、年間配当金は前期の49円から16円までの減配を計画している。「ストアマッチ」及び「ストアーズ・アールエイト」に係る取引契約が25年7月で終了したことによる業容の縮小が背景。厳しいガイダンスは想定されていたが、先行き懸念が優勢になる。

＜6464＞ ツバキナカシマ 321 -28

大幅反落。先週末に25年12月期業績予想の大幅下方修正を発表している。営業損益は従来予想の10億円の黒字から一転、222億円の赤字になる見通し。欧州事業において「のれん」価値見直しによって約167億円の減損損失を計上するほか、米国事業などにおいて約64億円の棚卸評価損を計上するもよう。純資産額と比較して赤字幅は大きく、先行きへの懸念が優勢となっているようだ。

＜2334＞ イオレ 431 -11

もみ合い。SuperXなど4社とAIデータセンター事業に関する戦略的協業検討のための覚書を締結した。戦略的提携先であるSuperXの親会社であるSuperX AI Technologyは、シンガポールを拠点にAIインフラストラクチャーのソリューションを提供するグローバル企業。今回の覚書は、日本国内におけるモジュラー型AIデータセンターに関する事業機会について、各社がそれぞれの知見を持ち寄り、事業性、技術要件および運営スキーム等を共同で検討するための枠組みを定めるものとしている。

＜4240＞ クラスターT 388 +14

大幅反発。30日の取引終了後に、東京証券取引所スタンダード市場への上場市場区分変更を発表し、好材料視されている。東京証券取引所の承認を受け、26年2月6日をもって東証グロース市場からスタンダード市場へ上場市場区分を変更することとなった。なお、25年5月19日に開示した「グロース市場上場維持基準の適合に向けた計画(改善期間入り)について」に関しては当該計画を撤回するとしている。

＜276A＞ ククレブ 3790 +700

ストップ高。30日の取引終了後に、YouTube チャンネル「1UP投資部屋」に同社代表取締役が出演し、好感されている。「1UP投資部屋」は、株式投資を中心に銘柄分析や決算解説、最新ニュースを分かりやすく解説し、多くの投資家から支持されている。同番組は対談形式となっており、同社のビジネスモデル、直近決算の振り返り、市場環境や中期経営計画等について、分かりやすく解説している。また、投資家目線の様々な質問に同社代表取締役が回答している。《YY》