*10:51JST unerry---テクノロジー企業成長率ランキング「Technology Fast 50 2025」で42位を受賞

unerry＜5034＞は29日、デロイト トーマツ グループが発表した「Technology Fast 50 2025 Japan」において、過去3決算期の収益成長率79.4％を記録し、42位を受賞したと発表した。

これにより、2020年度調査から6年連続での受賞となり、同社の成長率が継続的に評価されている。「Technology Fast 50 Japan」は、テクノロジー・メディア・通信（TMT）業界の中で、過去3決算期の収益成長率に基づいて上位50社を選出するもので、今回で23回目の開催となった。上場・未上場を問わず、TMT業界に含まれる企業が対象となる。

同社が運営するリアル行動データプラットフォーム「Beacon Bank」では、スマートフォンアプリから取得する8.5億ID（うち国内約2.4億ID）の人流ビッグデータを蓄積・AI解析し、分析や広告配信などのサービスを展開している。人流データの社会実装が進む中で、「人流データといえばunerry」という想起機会が増加し、リカーリング顧客数の増加や上位顧客との関係の深耕が進んだことが、顧客単価の維持・向上につながっている。また、人流データと購買データやテレビ視聴データ等との連携が拡大し、AI解析の高度化とプロダクトの強化が加速し、提供価値の向上によって導入企業の拡大が進んでいる。これらの要因が好循環を生み、収益成長を後押ししている。《NH》