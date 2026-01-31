関連記事
前日に動いた銘柄 part2 マツモト、VALUENEX、イメージ情など
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 マツモト、VALUENEX、イメージ情など
銘柄名<コード30日終値⇒前日比
ユアテック＜1934＞ 2717 -197
10-12月期の業績率鈍化をマイナス視。
東洋エンジニアリング＜6330＞ 5600 -240
米レアアース関連株の下落で同関連株は軟化。
アステリア＜3853＞ 1295 -70
週末要因からの手仕舞い売りも優勢。
三井金属＜5706＞ 20370 -1260
非鉄株安の流れに押される。
ベイカレント＜6532＞ 5441 -359
下値メド見出しにくく見切り売りが優勢。
日本電気＜6701＞ 5210 -327
一過性費用計上もあり10-12月期業績はコンセンサス下振れ。
住友金属鉱山＜5713＞ 9360 -495
金価格の下落が売り材料視される。
アドバンテスト＜6857＞ 25505 -1355
決算評価で前日に大幅高の反動安。
マツモト＜7901＞ 1036 +150
次世代DAT事業構想を引き続き材料視か。
Bitcoin Japan＜8105＞ 186 +7
投資事業の海外子会社設立を発表。
インスペック＜6656＞ 765 +100
29日からの急動意に追随買い。
サノヤスHD＜7022＞ 325 +34
第3四半期大幅増益決算をポジティブ視。
ケミプロ化成＜4960＞ 780 -260
日証金が増担保金徴収措置を実施。
岡本硝子＜7746＞ 979 -121
レアアース関連株が軟調な地合いに押され。
メタプラネット＜3350＞ 434 -22
新株および新株予約権の発行を発表で。
ドリコム＜3793＞ 434 +29
第3四半期累計の営業損益が0.96億円の黒字。
上期の5.74億円の赤字から黒字に転じる。
VALUENEX＜4422＞ 396 +80
航空自衛隊より「イノベーション活動に必要な技術情報収集
及び解析役務1式」を受注。
ミクリード＜7687＞ 490 -28
第3四半期累計の営業利益12.0％増。上期の26.0％増から増益率縮小。
オンコリス＜4588＞ 1739 +29
腫瘍溶解ウイルスOBP-301の先駆け総合評価相談が終了したと発表し
29日買われる。
イーディーピー＜7794＞ 660 -98
29日まで3日連続ストップ高の反動安。
バリュエンス<9270> 1808 -4
発行済株式数の1.88％にあたる25万株上限の自社株買いと買付け委託を発表。
30日15万2200株取得。上値は限定的。
ステラファーマ<4888> 310 -23
大阪医科薬科大学及び住友重<6302>とBNCTの治験に関する契約締結で
29日人気化。本日は売り先行。
イメージ情<3803> 612 +100
fonfun<2323>の親会社であるサイブリッジと資本業務提携。
マクアケ<4479> 1023 -104
29日上伸したが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売り誘う。
窪田製薬HD<4596> 97 +2
東証グロースの上場維持基準に適合したと発表。《CS》
スポンサードリンク