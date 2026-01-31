*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 マツモト、VALUENEX、イメージ情など

銘柄名<コード30日終値⇒前日比

ユアテック＜1934＞ 2717 -197

10-12月期の業績率鈍化をマイナス視。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 5600 -240

米レアアース関連株の下落で同関連株は軟化。

アステリア＜3853＞ 1295 -70

週末要因からの手仕舞い売りも優勢。

三井金属＜5706＞ 20370 -1260

非鉄株安の流れに押される。

ベイカレント＜6532＞ 5441 -359

下値メド見出しにくく見切り売りが優勢。

日本電気＜6701＞ 5210 -327

一過性費用計上もあり10-12月期業績はコンセンサス下振れ。

住友金属鉱山＜5713＞ 9360 -495

金価格の下落が売り材料視される。

アドバンテスト＜6857＞ 25505 -1355

決算評価で前日に大幅高の反動安。

マツモト＜7901＞ 1036 +150

次世代DAT事業構想を引き続き材料視か。

Bitcoin Japan＜8105＞ 186 +7

投資事業の海外子会社設立を発表。

インスペック＜6656＞ 765 +100

29日からの急動意に追随買い。

サノヤスHD＜7022＞ 325 +34

第3四半期大幅増益決算をポジティブ視。

ケミプロ化成＜4960＞ 780 -260

日証金が増担保金徴収措置を実施。

岡本硝子＜7746＞ 979 -121

レアアース関連株が軟調な地合いに押され。

メタプラネット＜3350＞ 434 -22

新株および新株予約権の発行を発表で。

ドリコム＜3793＞ 434 +29

第3四半期累計の営業損益が0.96億円の黒字。

上期の5.74億円の赤字から黒字に転じる。

VALUENEX＜4422＞ 396 +80

航空自衛隊より「イノベーション活動に必要な技術情報収集

及び解析役務1式」を受注。

ミクリード＜7687＞ 490 -28

第3四半期累計の営業利益12.0％増。上期の26.0％増から増益率縮小。

オンコリス＜4588＞ 1739 +29

腫瘍溶解ウイルスOBP-301の先駆け総合評価相談が終了したと発表し

29日買われる。

イーディーピー＜7794＞ 660 -98

29日まで3日連続ストップ高の反動安。

バリュエンス<9270> 1808 -4

発行済株式数の1.88％にあたる25万株上限の自社株買いと買付け委託を発表。

30日15万2200株取得。上値は限定的。

ステラファーマ<4888> 310 -23

大阪医科薬科大学及び住友重<6302>とBNCTの治験に関する契約締結で

29日人気化。本日は売り先行。

イメージ情<3803> 612 +100

fonfun<2323>の親会社であるサイブリッジと資本業務提携。

マクアケ<4479> 1023 -104

29日上伸したが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売り誘う。

窪田製薬HD<4596> 97 +2

東証グロースの上場維持基準に適合したと発表。《CS》