関連記事
東証グロ－ス指数は続伸、方向感の定まらない展開
*16:55JST 東証グロ－ス指数は続伸、方向感の定まらない展開
東証グロース市場指数 926.73 ＋2.88／出来高 2億742万株／売買代金 1001億円東証グロース市場250指数 708.44 ＋2.77／出来高 1億3226万株／売買代金 853億円
本日のグロース市場は、東証グロース市場指数、東証グロース市場250指数はそろって続伸。値上がり銘柄数は303、値下がり銘柄数は255、変わらずは45。
前日29日の米株式市場でダウ平均は小幅続伸。前日に決算を発表したマイクロソフトの急落が重石となる一方、決算が素直に評価されたIBMやキャタピラーが株価を支えた。ナスダックは終日軟調に推移。好決算のメタ・プラットフォームズが急騰したものの、マイクロソフトの下落を補うには至らなかった。
今日のグロ－ス市場は前日終値をはさんで方向感の定まらない展開となった。グロース市場の時価総額上位20銘柄で構成される東証グロース市場Core指数は0.03％安となった。引き続き衆院選を前にした政策期待や、主要企業の4-12月期決算発表が佳境となっていることから好決算・好業績銘柄への物色意欲が、東京市場の株価下支え要因となった。一方、市場では、国内金利や円相場、衆院選の結果、AI（人工知能）インフラへの過剰投資、米国の政策、米連邦準備制度理事会（FRB）人事、中東などの地政学リスクなど多くの不透明材料が意識されていることに加え、今日は東京市場の取引時間中にダウ平均先物や香港ハンセン指数、上海総合指数などが下落したことも株価の重しとなった。こうした強弱材料が混在し、今日の新興市場は方向感が定まらず、東証グロース市場指数前日終値をはさんだ動きとなった。
個別では、JA山梨厚生連の運営施設へAI電力削減ソリューション「AIrux8」の導入が決定したと発表したトラースOP＜6696＞、第3四半期累計の営業損益が0.96億円の黒字と上期の5.74億円の赤字から黒字に転じたドリコム＜3793＞、fonfun＜2323＞の親会社であるサイブリッジと資本業務提携すると発表したイメージ情＜3803＞、航空自衛隊より「イノベーション活動に必要な技術情報収集及び解析役務1式」を受注したと発表したVALUENEX＜4422＞が上げた。時価総額上位銘柄では、サンバイオ＜4592＞やGNI＜2160＞が上昇。値上がり率上位には、ククレブ＜276A＞、地域新聞社＜2164＞などが顔を出した。
一方、第3四半期累計の営業利益が12.0％増と上期の26.0％増から増益率が縮小したミクリード＜7687＞、大阪医科薬科大学及び住友重＜6302＞とBNCTの治験に関する契約締結で前日人気化し本日は売りが先行したステラファーマ＜4888＞、前日まで3日連続ストップ高の反動安となったイーディーピー＜7794＞、前日上伸したが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売りを誘ったマクアケ＜4479＞が下げた。時価総額上位銘柄では、トライアル＜141A＞やMTG＜7806＞が下落。値下がり率上位には、カルナバイオ＜4572＞、アシロ＜7378＞などが顔を出した。
[東証グロース市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6696|トラースＯＰ | 393| 80| 25.56|
2| 4422|ＶＡＬＵＥＮＥＸ | 396| 80| 25.32|
3| 3803|イメージ情 | 612| 100| 19.53|
4| 276A|ククレブ | 3090| 504| 19.49|
5| 2164|地域新聞社 | 364| 44| 13.75|
6| 3070|ジェリービーンズＧ | 121| 12| 11.01|
7| 5027|ＡｎｙＭｉｎｄ | 671| 51| 8.23|
8| 6613|ＱＤレーザ | 454| 34| 8.10|
9| 5834|ＳＢＩリーシング | 6570| 470| 7.70|
10| 3556|リネットＪＧ | 1152| 82| 7.66|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4572|カルナバイオ | 334| -80| -19.32|
2| 7794|イーディーピー | 660| -98| -12.93|
3| 4479|マクアケ | 1023| -104| -9.23|
4| 7378|アシロ | 1813| -147| -7.50|
5| 157A|Ｇモンスター | 1141| -88| -7.16|
6| 4888|ステラファーマ | 310| -23| -6.91|
7| 198A|ポストプライム | 264| -18| -6.38|
8| 4316|ビーマップ | 923| -62| -6.29|
9| 3691|デジタルプラス | 1581| -96| -5.72|
10| 6177|ＡｐｐＢａｎｋ | 138| -8| -5.48|《SK》
スポンサードリンク