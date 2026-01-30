関連記事
日経平均は109円高、引き続き内外企業の決算や米経済指標に関心
*14:52JST 日経平均は109円高、引き続き内外企業の決算や米経済指標に関心
日経平均は109円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、コナミG＜9766＞、中外薬＜4519＞、ソフトバンクG＜9984＞などがプラス寄与上位となっており、一方、アドバンテスト＜6857＞、NRI＜4307＞、ネクソン＜3659＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、精密機器、石油石炭製品、空運業、不動産業、輸送用機器が値上がり率上位、非鉄金属、金属製品、建設業、証券商品先物、サービス業が値下がり率上位となっている。
日経平均は底堅く推移している。今日はこの後、ZOZO＜3092＞、TOTO＜5332＞、ソシオネクスト＜6526＞、三井住友＜8316＞、野村HD＜8604＞、京成＜9009＞、東京メトロ＜9023＞、スクリンHD＜7735＞、レーザーテック＜6920＞、りそなHD＜8308＞、関西電＜9503＞などが決算発表を予定している。米国では今晩、12月の米卸売物価指数（PPI）、1月の米シカゴ購買部協会景気指数（PMI）が発表され、また、日本時間明日早朝にはボウマンFRB副議長の講演が予定されている。企業決算では、アメリカン・エキスプレス、ベライゾン・コミュニケーションズ、シェブロンなどが10-12月期決算を発表する。《SK》
