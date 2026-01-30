*12:25JST 東京為替：ドル・円は堅調、米FRB議長人事に思惑

30日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、152円87銭から153円97銭まで値を上げた。米連邦準備制度理事会（FRB)の人事をにらみ、今後の政策運営を見込んだドル買いが強まった。ただ、節目の154円に接近すると、その後はやや失速した。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円87銭から153円97銭、ユ-ロ・円は183円03銭から183円43銭、ユ-ロ・ドルは1.1895ドルから1.1974ドル。

【経済指標】

・日・12月失業率：2.6％（予想：2.6％：11月2.6％）

・日・12月有効求人倍率：1.19倍（予想：1.18倍、11月：1.18倍）

・日・12月鉱工業生産：前月比-0.1％（予想：-0.4％、11月：-2.7％）

【要人発言】

・トランプ米大統領

「次期FRB議長を明日午前に発表する」

「英国が中国と取引するのは危険」

「カナダが中国と取引するのはより危険」

「イランには核禁止とデモ参加者の殺害停止を要求」《TY》