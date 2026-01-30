*08:45JST 1/30

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（53375.60、+16.89）

・NYダウは上昇（49071.56、+55.96）

・SOX指数は上昇（8320.39、+13.65）

・米原油先物相場は上昇（65.42、+2.21）

・米長期金利は低下

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（23685.12、-172.33）

・シカゴ日経225先物は変わらず（53310、0）

・為替相場は円高・ドル安（153.00-10）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・12月有効求人倍率

・12月失業率

・1月東京CPI

・12月鉱工業生産指数

・12月小売売上高

・12月百貨店・スーパー売上高

・12月住宅着工件数

・12月米国生産者物価コア指数

・1月米国MNIシカゴ購買部協会景気指数

・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想

・10-12月期ユーロ圏GDP速報値

・12月ユーロ圏失業率

・1月ドイツ失業率(失業保険申請率)

・10-12月期ドイツGDP速報値

・1月ドイツ消費者物価指数

・12月インド財政赤字

・12月インド貸出残高

・インド外貨準備高(先週)

・12月ブラジル基礎的財政収支

・12月ブラジル純債務対GDP比

・12月ブラジル全国失業率

・12月南アフリカ貿易収支

・10-12月期メキシコGDP《YY》