1/30の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:45JST 1/30
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（53375.60、+16.89）
・NYダウは上昇（49071.56、+55.96）
・SOX指数は上昇（8320.39、+13.65）
・米原油先物相場は上昇（65.42、+2.21）
・米長期金利は低下
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（23685.12、-172.33）
・シカゴ日経225先物は変わらず（53310、0）
・為替相場は円高・ドル安（153.00-10）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月有効求人倍率
・12月失業率
・1月東京CPI
・12月鉱工業生産指数
・12月小売売上高
・12月百貨店・スーパー売上高
・12月住宅着工件数
・12月米国生産者物価コア指数
・1月米国MNIシカゴ購買部協会景気指数
・欧州中央銀行(ECB)がユーロ圏CPI予想
・10-12月期ユーロ圏GDP速報値
・12月ユーロ圏失業率
・1月ドイツ失業率(失業保険申請率)
・10-12月期ドイツGDP速報値
・1月ドイツ消費者物価指数
・12月インド財政赤字
・12月インド貸出残高
・インド外貨準備高(先週)
・12月ブラジル基礎的財政収支
・12月ブラジル純債務対GDP比
・12月ブラジル全国失業率
・12月南アフリカ貿易収支
・10-12月期メキシコGDP《YY》
