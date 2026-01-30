朝日ラバー、26年3月期は大幅増益・最終黒字予想、スイッチ用ゴム製品と医療用製品好調

朝日ラバー<5162>(東証スタンダード)は自動車内装LED照明光源カラーキャップを主力として、医療・ライフサイエンスや通信分野の事業拡大も推進している。2030年を見据えた長期ビジョンではSDGs・ESG経営を意識して経営基盤強化を目指している。26年3月期は大幅増益・最終黒字予想としている。スイッチ用ゴム製品等の増収効果に加え、生産性の向上や減損損失の一巡等も寄与する。積極的な事業展開で収益回復基調だろう。株価は昨年来高値圏で堅調だ。週足チャートで見ると26週移動平均線がサポートラインの形となっている。1倍割れの低PBRなども評価材料であり、利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。なお2月10日に26年3月期第3四半期決算発表を予定している。

■自動車内装LED照明の光源カラーキャップが主力

シリコーンゴムや分子接着技術をコア技術として、自動車内装照明関連、卓球ラケット用ラバー、RFIDタグ用ゴム製品などの工業用ゴム事業、およびディスポーザブル用ゴム製品などの医療・衛生用ゴム事業を展開している。車載用LED照明の光源カラーキャップASA COLOR LEDなどを主力としている。

25年3月期のセグメント別業績は、工業用ゴム事業の売上高が58億74百万円で営業利益(全社費用等調整前)が1億14百万円、医療・衛生用ゴム事業の売上高が17億64百万円で営業利益が1億74百万円だった。

■重点分野は光学、医療・ライフサイエンス、機能、通信

2030年を見据えた長期ビジョンを「AR-2030VISION」として、SDGs・ESG経営を意識して経営基盤強化を目指している。

中期事業分野を光学事業(ASA COLOR LED、ASA COLOR LRNS、白色シリコーンインキなど)、医療・ライフサイエンス事業(採血用・薬液混注用ゴム栓、プレフィルドシリンジ用ガスケット、ARチェックバルブ、マイクロ流体デバイスなど)、機能事業(自動車スイッチ向けゴム製品、F-TEM(フレキシブルサーモエレクトリックモジュール)、卓球ラケット用ラバーなど)、通信事業(RFIDタグ用ゴム製品、やわらか保護カバーなど)として、それぞれの製品群を成長させるコア技術や工場の役割を整理し、これまで整えてきた生産環境を最大限に生かす取り組みを推進する。

25年3月期の中期事業分野別の売上高は光学事業が23億11百万円、医療・ライフサイエンス事業が17億74百万円、機能事業が31億円、通信事業が4億52百万円、主要製品の売上高はASA COLOR LEDが20億70百万円、医療用ゴム製品が17億50百万円、卓球ラケット用カバーが7億28百万円、RFIDタグ用ゴム製品が2億76百万円だった。

第14次三カ年中期経営計画(23年5月公表)では数値目標に26年3月期売上高85億円以上、営業利益率5%以上を掲げている。基本戦略として、売上構成の転換(ゴム単品からモジュール・完成品へ、OEMからODMへ)によって収益力の向上を図る方針だ。

光学事業(売上高23年3月期実績26億円、26年3月期計画30億円)では、テーマに「再構築と挑戦」を掲げた。標準製品の付加価値向上と複合モジュールの開発・展開などにより、光の可能性を追求した高付加価値製品による市場への貢献を目指す。

医療・ライフサイエンス事業(売上高23年3月期実績15億円、26年3月期計画20億円)では、テーマに「第2の柱へ成長させる」を掲げた。ODM設計・複合デバイスやシステム機器への挑戦により診断・治療機器の製造販売を目指す。24年8月には医療・ライフサイエンス事業の強化に向け、医療機器・医療機器用製品の販売子会社として朝日フロントメディックを設立した。なお23年12月に医療・ライフサイエンス事業における今後の開発製品の受注見通しを踏まえて、第二福島工場を増築(26年3月完成予定)すると発表していたが、25年2月に増築の延期を発表した。複数の取引先と複数の開発案件に関する開発スケジュールを精査したところ、要求品質に応じた建物設計が確定できないことから増築の延期を決定した。今後の増築時期については、開発状況と受注見通しを踏まえて判断する。

機能事業(売上高23年3月期実績25億円、26年3月期計画29億円)では、テーマに「新たな柱を創る」を掲げた。サーモモジュール応用製品の開発・ものづくり体制の確立(23年2月に相互製品販売特約店契約を締結したフェローテックマテリアルテクノロジーズとの販売連携活動強化)や、子会社で研究開発・実証実験を行ってきた風力発電のO&M(Operation and Maintennance)事業化に向けた製品開発を推進する。

通信事業(売上高23年3月期実績6億円、26年3月期計画6億円)では、テーマに「基礎基盤を固める」を掲げた。モノ・センサ・通信規格・情報処理アプリケーションを駆使して、新たな社会価値への取組に参画するなど、スマート社会の発展に貢献することを目指す。

成長基盤整備とWell-beingへの取組では、人材育成や社内環境整備など無形資産価値の向上、ものづくり自動化・合理化・省人化などスマートファクトリーの実践、従業員の声を聞き反映させていく環境・体制整備などWell-beingの向上、さらに地域社会貢献を推進する。

なお資本コストと株価を意識した経営の実現に向けた対応としては、第14次三カ年中期経営計画で掲げた各種施策を着実に推進し、EPS(1株当たり利益)などの指標を向上させ、企業価値向上に向けて収益性を高めていくとともに、株主還元の強化やIR活動の強化にも積極的に取り組む方針としている。26年1月には、日興アイ・アール主催の「2025年度全上場企業ホームページ充実度ランキング」のスタンダード市場部門「優秀サイト」に選出されたと発表している。

■新技術・新製品

25年10月には主力のASA COLOR LEDが、オンテロープ社が開発した音が見えるメガネONTELOPE Glassに正式採用された。自動車の内装照明用で培ったASA COLOR LEDの細かな調色技術を活かし、ONTELOPE Glassに必要不可欠な色合いの違う44個の小さなLEDによって、虹色のグラデーションによる表現を可能にした。

■SDGsへの取り組みを強化

21年8月に「サステナビリティビジョン2030」を策定し、SDGsへの取り組みを強化している。23年3月には未来を拓くパートナーシップ構築推進会議の趣旨に賛同して「パートナーシップ構築宣言」を宣言した。23年12月には、白河工場(福島県白河市)の敷地内にV2Hシステム(Vehicle to Home:クルマから家へ)を導入した。電気自動車などに蓄えられた電気を有効活用するためのシステムで、エネルギーの有効活用を推進する。24年12月には、さいたま市リーディングエッジ企業に継続認証された。

■26年3月期大幅増益・最終黒字予想

26年3月期の連結業績予想は売上高が前期比0.0%増の76億43百万円、営業利益が1億60百万円(前期は2百万円)、経常利益が1億59百万円(同31百万円)、親会社株主帰属当期純利益が1億07百万円(同2億36百万円の損失)としている。配当予想は前期と同額の20円(第2四半期末10円、期末10円)としている。予想配当性向は85.3%となる。

中間期の連結業績は、売上高が前年同期比5.2%増の38億85百万円、営業利益が1億22百万円(前年同期は48百万円の損失)、経常利益が1億19百万円(同57百万円の損失)、親会社株主帰属中間純利益が89百万円(同86百万円の損失)だった。増収で各利益は黒字転換と順調だった。主力の自動車内装照明用ASA COLOR LEDは減少したが、スイッチ用ゴム製品、卓球ラケット用ラバー、採血用・薬液混注用ゴム栓などが増加した。

工業用ゴム事業は売上高が2.8%増の29億37百万円、営業利益(全社費用等調整前)が7.2倍の1億40百万円だった。増収・大幅増益だった。主力の自動車内装照明用ASA COLOR LEDは採用車種の販売状況の影響で減少したが、スイッチ用など精密ゴム製品が増加したほか、卓球ラケット用ラバーも増加した。なお自動認識機器に使用されるRFIDタグ用ゴム製品の受注も増加したが、期後半の受注は大幅に減少する見込みだ。

医療・衛生用ゴム事業は、売上高が13.3%増の9億47百万円で、営業利益が42.9%増の1億円だった。大幅増収増益だった。診断・治療向けの採血用・薬液混注用ゴム栓が増加し、医療用逆止弁、プレフィルドシリンジガスケット製品、手技シミュレータ製品も堅調だった。

なお中期事業分野別の売上高は、光学事業(ASA COLOR LEDなど)が7.6%減の10億85百万円、医療・ライフサイエンス事業(採血用・薬液混注用ゴム栓、プレフィルドシリンジ用ガスケットなど)が12.8%増の9億49百万円、機能事業(自動車スイッチ向けゴム製品、卓球ラケット用ラバーなど)が8.2%増の15億69百万円、通信事業(RFIDタグ用ゴム製品など)が23.1%増の2億81百万円、主要製品の売上高はASA COLOR LEDが9.3%減の9億58百万円、医療用ゴム製品が13.1%増の9億40百万円、卓球ラケット用カバーが14.0%増の3億93百万円、RFIDタグ用ゴム製品が23.8%増の1億83百万円だった。

全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高が19億23百万円で営業利益が45百万円、第2四半期は売上高が19億62百万円で営業利益が77百万円だった。

通期の連結業績予想は据え置いている。セグメント別売上高の計画は工業用ゴム事業が前期比4.3%減の56億19百万円、医療・衛生用ゴム事業が14.6%増の20億23百万円、中期事業分野別の売上高の計画は光学事業が5.8%減の21億78百万円、医療・ライフサイエンス事業が13.1%増の20億06百万円、機能事業が0.5%減の30億86百万円、通信事業が18.0%減の3億71百万円、主要製品の売上高の計画はASA COLOR LEDが5.9%減の19億48百万円、医療用ゴム製品が14.6%増の20億06百万円、卓球ラケット用カバーが5.1%増の7億65百万円、RFIDタグ用ゴム製品が28.6%減の1億97百万円としている。

売上面はASA COLOR LEDとRFIDタグ用ゴム製品の回復が鈍いが、工業用ゴム事業のスイッチ用製品、医療用ゴム製品、卓球ラケット用カバーの好調、前期量産スタートしたスイッチ用製品や医療用シミュレータなどの受注増加でカバーして横ばい予想、利益面は生産性の向上や減損損失の一巡等により大幅増益・最終黒字予想としている。中間期は増収で各利益は黒字転換と順調だった。積極的な事業展開で収益回復基調だろう。

■株価は上値試す

株価は昨年来高値圏で堅調だ。週足チャートで見ると26週移動平均線がサポートラインの形となっている。1倍割れの低PBRなども評価材料であり、利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。1月29日の終値は690円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS23円45銭で算出)は約29倍、今期予想配当利回り(会社予想の20円で算出)は約2.9%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS1069円60銭で算出)は約0.6倍、そして時価総額は約32億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・【株式市場特集】ＩＰＯ株にリベンジ相場の兆し、６６社の希少性が投資家心理を刺激（2025/12/22）

・【株式市場特集】円高メリット株に再注目、出遅れ紙・パ株に掉尾の一振（2025/12/15）

・【株式市場特集】金先物高騰で「ジパング」再生、産金・都市鉱山・リユース株に年末ラリーの主役（2025/12/8）

・京都ヒューマノイドアソシエーションに３社が新規参画、純国産ヒューマノイドロボット開発の体制を強化（2025/12/3）

