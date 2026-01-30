*05:56JST NY為替：1月29日のNY為替・原油概況

29日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円51銭まで買われた後、152円68銭まで下落。中東情勢の悪化が警戒されたことや米国金利の先安観は消えていないため、リスク回避の円買いが観測された。ユーロ・ドルは1.1972ドルから1.1906ドルまで下落、1.1952ドルで引けた。ユーロ・円は183円48銭から182円09銭まで下落したが、183円台前半まで反発。ポンド・ドルは1.3834ドルから、1.3743ドルまで値を下げた。ドル・スイスは0.7706フランから0.7651フランまで値ｗ下げた。

29日のNY原油先物3月限は大幅続伸。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋2.21ドル（＋3.50％）の65.42ドルで通常取引を終了した。

・米・先週分新規失業保険申請件数：20.9万件（予想：20.5万件、前回：20.0万件）

・米・11月貿易収支：－568億ドル（予想：－440億ドル、10月：－292億ドル）

・加・12月貿易収支：-22億加ドル（予想：-6.9億加ドル、10月：－4.0億加ドル）《MK》