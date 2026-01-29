*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ケミプロ化成、ジェイテックコーポレーション、住石HDなど

銘柄名<コード28日終値⇒前日比

東京電力HD＜9501＞ 557.4 -52.2

9月や12月の安値水準割り込んで見切り売り圧力。

ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1653 -95

伊藤園の下方修正も影響か。

第一稀元素化学工業＜4082＞ 2761 -165

短期資金の戻り売りが優勢に。

Genky DrugStores＜9267＞ 4135 -160

既存店売上高は14カ月ぶりマイナスに転じる。

SUMCO＜3436＞ 1509.5 -56

決算発表受けた信越化学の株価下落に連れ安。

ペプチドリーム＜4587＞ 1552 -88

医薬品セクターのさえない動きも逆風。

協和キリン＜4151＞ 2489.5 -117

UBS証券では27日に新規「中立」判断。

デクセリアルズ＜4980＞ 2686 -106.5

為替相場の円高反転など売り材料視か。

SHIFT＜3697＞ 816 -34.4

高水準の信用買残なども重しとなり。

セグエグループ＜3968＞ 507 -24

増資の実施による希薄化懸念が続く。

第一三共＜4568＞ 2928 -116

今後の利益成長鈍化への懸念が続く形に。

三越伊勢丹＜3099＞ 2467 -105

円高によるインバウンド需要の先行き懸念で。

住石HD＜1514＞ 859 +150

人工ダイヤモンド関連として買いが集まる。

クロスフォー＜7810＞ 212 +50

ダイヤモンド加工企業として物色向かう。

ケミプロ化成＜4960＞ 1340 +300

ペロブスカイト太陽電池関連として上値追いが続く。

ジェイテックコーポレーション＜3446＞ 1632 +300

人工ダイヤ関連銘柄への物色が波及か。

マイポックス＜5381＞ 606 +100

人工ダイヤ関連として物色か。

テクニスコ＜2962＞ 491 +80

人工ダイヤ関連としてはやされる。

和井田製作所＜6158＞ 951 +32

人工ダイヤ加工メーカーとして物色。

テセック＜6337＞ 2746 +279

通期業績上方修正や自社株買い実施を好感。

倉元製作所<5216> 228 -16

ケミプロ化成の連日の急騰で買い安心感強い。

精工技研<6834> 13110 +930

光製品関連銘柄としてコーニング上昇が手掛かり。

コラボス<3908> 375 +80

株主優待制度を導入。

マクアケ<4479> 1119 +150

第1四半期営業利益が前年同期比3.3倍。

ステラファーマ<4888> 292 -28

27日大幅高の反動安。

TMH<280A> 1336 +13

発行済株式数の1.08％上限の自社株買い発表。上値は重い。

ワンプラ<4199> 1262 -140

25日線を割り込み手仕舞い売り誘う。

サイバートラスト<4498> 1281 +34

第3四半期累計の営業利益20.9％増。

ジェリビンズ<3070> 106 -14

27日上伸したが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売りかさむ。

TKP<3479> 2344 +101

株主優待を一部変更。

免疫生物<4570> 1512 -164

25日線が上値を阻む形に。

ミラティブ<472A> 658 +14

25年12月期業績見込みを上方修正。《CS》