前日に動いた銘柄 part2　ケミプロ化成、ジェイテックコーポレーション、住石HDなど

銘柄名<コード28日終値⇒前日比
東京電力HD＜9501＞ 557.4 -52.2
9月や12月の安値水準割り込んで見切り売り圧力。
ライフドリンク カンパニー＜2585＞ 1653 -95
伊藤園の下方修正も影響か。
第一稀元素化学工業＜4082＞ 2761 -165
短期資金の戻り売りが優勢に。
Genky DrugStores＜9267＞ 4135 -160
既存店売上高は14カ月ぶりマイナスに転じる。
SUMCO＜3436＞ 1509.5 -56
決算発表受けた信越化学の株価下落に連れ安。
ペプチドリーム＜4587＞ 1552 -88
医薬品セクターのさえない動きも逆風。
協和キリン＜4151＞ 2489.5 -117
UBS証券では27日に新規「中立」判断。
デクセリアルズ＜4980＞ 2686 -106.5
為替相場の円高反転など売り材料視か。
SHIFT＜3697＞ 816 -34.4
高水準の信用買残なども重しとなり。
セグエグループ＜3968＞ 507 -24
増資の実施による希薄化懸念が続く。
第一三共＜4568＞ 2928 -116
今後の利益成長鈍化への懸念が続く形に。
三越伊勢丹＜3099＞ 2467 -105
円高によるインバウンド需要の先行き懸念で。
住石HD＜1514＞ 859 +150
人工ダイヤモンド関連として買いが集まる。
クロスフォー＜7810＞ 212 +50
ダイヤモンド加工企業として物色向かう。
ケミプロ化成＜4960＞ 1340 +300
ペロブスカイト太陽電池関連として上値追いが続く。
ジェイテックコーポレーション＜3446＞ 1632 +300
人工ダイヤ関連銘柄への物色が波及か。
マイポックス＜5381＞ 606 +100
人工ダイヤ関連として物色か。
テクニスコ＜2962＞ 491 +80
人工ダイヤ関連としてはやされる。
和井田製作所＜6158＞ 951 +32
人工ダイヤ加工メーカーとして物色。
テセック＜6337＞ 2746 +279
通期業績上方修正や自社株買い実施を好感。
倉元製作所<5216> 228 -16
ケミプロ化成の連日の急騰で買い安心感強い。
精工技研<6834> 13110 +930
光製品関連銘柄としてコーニング上昇が手掛かり。
コラボス<3908> 375 +80
株主優待制度を導入。
マクアケ<4479> 1119 +150
第1四半期営業利益が前年同期比3.3倍。
ステラファーマ<4888> 292 -28
27日大幅高の反動安。
TMH<280A> 1336 +13
発行済株式数の1.08％上限の自社株買い発表。上値は重い。
ワンプラ<4199> 1262 -140
25日線を割り込み手仕舞い売り誘う。
サイバートラスト<4498> 1281 +34
第3四半期累計の営業利益20.9％増。
ジェリビンズ<3070> 106 -14
27日上伸したが長い上ひげ・陰線となり手仕舞い売りかさむ。
TKP<3479> 2344 +101
株主優待を一部変更。
免疫生物<4570> 1512 -164
25日線が上値を阻む形に。
ミラティブ<472A> 658 +14
25年12月期業績見込みを上方修正。《CS》
