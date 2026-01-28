*06:40JST 1月27日のNY為替・原油概況

27日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円42銭から152円10銭まで下落し、152円40銭で引けた。取引終盤にかけてトランプ米大統領がドル安を懸念していないとの見方を伝えたことから、リスク回避的な米ドル売り・円買いが拡大した。

ユーロ・ドルは1.1914ドルから1.2081ドルまで上昇し、1.2040ドルで引けた。ユーロ・円は182円56銭から183円75銭まで反発。

ポンド・ドルは1.3726ドルから、1.3868ドルまで上昇した。

ドル・スイスは0.7714フランから0.7605フランまで下落した。



27日のNY原油先物3月限は上昇。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋1.76ドル（＋2.90％）の62.39ドルで通常取引を終了した。



[経済指標]

・米・11月CS住宅価格指数：前年比＋1.39％（予想：+1.20％）

・米・1月CB消費者信頼感指数：84.5（予想：91.0、12月：94.2）

・米・1月リッチモンド連銀製造業指数：-6（予想：-5、12月：-7）《MK》