関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～ジーイエット、VISなどがランクイン
*14:59JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ジーイエット、VISなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月27日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜7603＞ ジーイエット 5473400 74620.54 306.86% -0.1929%
＜381A＞ iF米債35 11258 19316.873 287.87% 0.0032%
＜4888＞ ステラファーマ 11890300 265544.2 271.93% 0.2364%
＜2206＞ グリコ 963100 743177.64 238.67% 0.0917%
＜130A＞ VIS 1348500 200309.52 234.22% 0.0187%
＜1305＞ iFTPX年1 382670 290230.132 183.05% 0.0026%
＜3103＞ ユニチカ 24335600 2109707.06 181.16% 0.1955%
＜7602＞ レダックス 9871700 626429.2 145.88% 0.1098%
＜3070＞ ジェリービー 50688900 1355431.84 144.8% 0.0085%
＜4011＞ ヘッドウォータ 284800 237778 134.92% -0.1633%
＜6200＞ インソース 2196000 439183.6 131.33% -0.11%
＜3513＞ イチカワ 28800 39502.5 104.32% 0.087%
＜4080＞ 田中化研 255600 46816.3 93.39% -0.0072%
＜6629＞ テクノHR 7466800 3468068.36 87.68% 0%
＜1673＞ 銀ETF 179380 1189746.57 80.85% 0.0158%
＜1543＞ 純パラ信 16184 571676.526 79.83% -0.05%
＜4216＞ 旭有機材 83600 186018.2 79.5% -0.0485%
＜1674＞ プラチナETF 26770 403364.042 79.18% -0.0567%
＜1542＞ 純銀信託 1390978 32550473.93 77.65% -0.0299%
＜6823＞ リオン 61900 82690.3 77.1% 0.0327%
<6954> ファナック 12260500 34338489.42 76.26% -0.0012%
<7694> いつも 76100 24531.5 75.11% 0.0304%
<3168> MERF 680000 302555.12 74.09% -0.0436%
<2562> 上場ダウH 40940 73443.547 73.67% 0.0063%
<1660> MXS高利J 15818 74963.357 73.22% -0.0119%
<2334> イオレ 3458200 756774.28 70.59% 0.039%
<4446> Link－UG 775800 503592.26 70.18% 0.0996%
<3896> 阿波製紙 1553300 328327.08 69.57% -0.0166%
<3635> コーエーテクモ 2716900 2262034.96 69% -0.0276%
<7972> イトーキ 200600 279574 68.67% 0.0363%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク