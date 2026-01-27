ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～ジーイエット、VISなどがランクイン

2026年1月27日 14:59

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:59JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ジーイエット、VISなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月27日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜7603＞ ジーイエット　　　 5473400 　74620.54　 306.86% -0.1929%
＜381A＞ iF米債35　　　　11258 　19316.873　 287.87% 0.0032%
＜4888＞ ステラファーマ　　　11890300 　265544.2　 271.93% 0.2364%
＜2206＞ グリコ　　　　　　　963100 　743177.64　 238.67% 0.0917%
＜130A＞ VIS　　　　　　　1348500 　200309.52　 234.22% 0.0187%
＜1305＞ iFTPX年1　　　382670 　290230.132　 183.05% 0.0026%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　　24335600 　2109707.06　 181.16% 0.1955%
＜7602＞ レダックス　　　　　9871700 　626429.2　 145.88% 0.1098%
＜3070＞ ジェリービー　　　　50688900 　1355431.84　 144.8% 0.0085%
＜4011＞ ヘッドウォータ　　　284800 　237778　 134.92% -0.1633%
＜6200＞ インソース　　　　　2196000 　439183.6　 131.33% -0.11%
＜3513＞ イチカワ　　　　　　28800 　39502.5　 104.32% 0.087%
＜4080＞ 田中化研　　　　　　255600 　46816.3　 93.39% -0.0072%
＜6629＞ テクノHR　　　　　7466800 　3468068.36　 87.68% 0%
＜1673＞ 銀ETF　　　　　　179380 　1189746.57　 80.85% 0.0158%
＜1543＞ 純パラ信　　　　　　16184 　571676.526　 79.83% -0.05%
＜4216＞ 旭有機材　　　　　　83600 　186018.2　 79.5% -0.0485%
＜1674＞ プラチナETF　　　26770 　403364.042　 79.18% -0.0567%
＜1542＞ 純銀信託　　　　　　1390978 　32550473.93　 77.65% -0.0299%
＜6823＞ リオン　　　　　　　61900 　82690.3　 77.1% 0.0327%
<6954> ファナック　　　　　12260500 　34338489.42　 76.26% -0.0012%
<7694> いつも　　　　　　　76100 　24531.5　 75.11% 0.0304%
<3168> MERF　　　　　　680000 　302555.12　 74.09% -0.0436%
<2562> 上場ダウH　　　　　40940 　73443.547　 73.67% 0.0063%
<1660> MXS高利J　　　　15818 　74963.357　 73.22% -0.0119%
<2334> イオレ　　　　　　　3458200 　756774.28　 70.59% 0.039%
<4446> Link－UG　　　775800 　503592.26　 70.18% 0.0996%
<3896> 阿波製紙　　　　　　1553300 　328327.08　 69.57% -0.0166%
<3635> コーエーテクモ　　　2716900 　2262034.96　 69% -0.0276%
<7972> イトーキ　　　　　　200600 　279574　 68.67% 0.0363%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事