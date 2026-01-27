*14:13JST IACEトラベル---KiAIと業務提携を締結

IACEトラベル＜343A＞は26日、AIを活用した海外マーケットインテリジェンスを提供するKiAIと業務提携を締結したと発表した。

本提携により、同社が構築してきた世界各地のランドオペレーター・ネットワークと、KiAIのAI技術を活用した海外市場分析を組み合わせ、中小企業の海外展開を支援する新たな取り組みを開始する。

連携内容は、ランドオペレーターを活用した海外企業の実地調査、AIによる海外市場・企業情報の分析および可視化、中小企業向け海外展開支援サービスの共同開発・提供の3点。これにより、従来は時間とコストを要していた海外調査の迅速かつ信頼性の高い実施を目指す。

なお、2025年12月にはベトナム・ホーチミンにて、ランドオペレーター網を活用した企業調査の実証実験を実施し、現地企業の実在性や営業実態を短期間で確認でき、調査コストの大幅な削減と他地域への展開可能性を確認した。この実証は総務省主導の「ICTスタートアップリーグ」の支援を受けて実施された。《NH》