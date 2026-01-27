*08:47JST 前場に注目すべき3つのポイント～ファナックや日東電工の決算反応に注目～

27日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。



■ファナックや日東電工の決算反応に注目

■ファナック、26/3下方修正 営業利益1729億円←1759億円

■日本郵政＜6178＞日本郵便、自動運転拡大、神奈川-大阪で単独便運行



■ファナックや日東電工の決算反応に注目

27日の日本株市場は売り先行で始まった後は、底堅さを見極めながらの押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。26日の米国市場は、NYダウが313ドル高、ナスダックは100ポイント高だった。米連邦公開市場委員会（FOMC）や大手ハイテク企業の決算発表を控えるなか、足元での好調な決算を受けた業績期待が相場を支えた。



一方、トランプ政権の関税政策の不透明感に加え、ミネソタ州で起きた連邦移民当局による市民射殺事件が予算関連法案の審議に影響を及ぼすとして相場の重荷になった。シカゴ日経225先物は大阪比275円安の52585円。円相場は1ドル＝154円10銭台で推移している。



シカゴ先物にサヤ寄せする形からやや売り先行で始まろう。ただ、日経225先物はナイトセッションで52210円まで売られた後は、52500円辺りでの底堅さがみられていた。前日の大幅な下げに対する自律反発狙いの買いも意識されやすく、下値の堅さは意識されやすいと考えられる。



また、昨夕に決算を発表したファナック＜6954＞はADR（米預託証券）で堅調だったほか、日東電工＜6988＞もしっかりだった。為替の円高基調で輸出関連などが手掛けづらいなか、フィジカルAI関連などへの物色に向かわせるかが注目されそうだ。まずは売り一巡後の底堅さを見極める動きになりそうだが、衆議院選挙がきょう公示される。選挙情勢を受けて高市政権に対する期待感が高まる可能性のなか、高市政権の政策に関する関連銘柄への押し目狙いの買い意欲は強そうである。



そのほか、昨夕決算を発表したところでは、北海電工＜1832＞、アトムリビン＜3426＞辺りも注目されそうだ。また、日本郵便は自動運転トラックを活用した定期運行を神奈川県と大阪府の間で実施すると発表。自動運転による幹線輸送サービスを提供するスタートアップ「T2」と合同で商用運行を始めており、自動運転関連株への物色も意識されそうだ。



■ファナック、26/3下方修正 営業利益1729億円←1759億円

ファナック＜6954＞は2026年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を1759億円から1729億円に下方修正した。売上高、純利益は上方修正しているが、販管費の増加などが響くようだ。25年12月末時点の受注高は2202億円と、25年9月末の2053億円から増加した。

■前場の注目材料

・NYダウは上昇（49412.40、+313.69）

・ナスダック総合指数は上昇（23601.36、+100.12）

・米長期金利は低下

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請



・東京電力HD＜9501＞新再建計画、コスト3.1兆円削減、DC需要対応へ資金確保

・東京電力HD＜9501＞外部連携で「稼ぐ力」向上、復興を最優先

・日本郵政＜6178＞日本郵便、自動運転拡大、神奈川-大阪で単独便運行

・丸紅＜8002＞JOGMEC参画合意、カナダ非鉄共同探鉱

・長瀬産業＜8012＞社長・上島宏之氏、独自のバイオ製品展開

・横浜FG＜7186＞横浜銀行、頭取・片岡達也氏、企業課題改善に機能追加

・横河電機＜6841＞セマンタムに追加出資、データモデリング強化

・NTN＜6472＞社長・鵜飼英一氏、欧で補修用需要取り込む

・CYBERDYNE＜7779＞米カーネギーメロン大と覚書、サイバニクス分野で連携

・ルネサス＜6723＞半導体、SoC覇権争い、ソフト定義車両本格普及へ（

・富士通＜6702＞社内の生成AI自律運用、日欧に専有型基盤

・AGS＜3648＞生成AI導入・社内浸透を伴走型で支援

・村田製作所＜6981＞社長・中島規巨氏、部品・電池、AIDC照準

・TOPPANHD＜7911＞半導体3部材に400億円、石川に新ライン



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・特になし

＜海外＞

・特になし《YY》