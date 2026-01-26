関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～ケミプロ、セグエなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月26日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜4960＞ ケミプロ 2049200 219494.66 276.97% 0.3037%
＜3968＞ セグエ 1499000 108437.54 258.09% -0.1009%
＜3896＞ 阿波製紙 1717900 234409.42 248.85% 0.158%
＜6629＞ テクノHR 3880600 852257.14 221.72% 0.148%
＜7603＞ ジーイエット 765000 32421.72 210.46% 0.3902%
＜7599＞ IDOM 2368600 683574.86 188.71% 0.1%
＜6668＞ プラズマ 167400 72482.84 148.5% 0.0799%
＜6173＞ アクアライン 438000 28828.82 124.39% 0.0053%
＜4246＞ DNC 2574500 756528.72 123.73% -0.0176%
＜2983＞ アールプランナ 59300 67377.18 119.22% 0.0415%
＜5352＞ 黒崎播磨 106100 136398.4 117.67% 0%
＜9287＞ JIF 14439 432827.12 111.18% 0.0458%
＜133A＞ GX超短米 296237 146398.826 109.27% -0.0252%
＜3070＞ ジェリービー 20474000 631867.26 109.22% 0.2413%
＜4596＞ 窪田製薬 14098800 643702.46 101.44% 0.3484%
＜3421＞ 稲葉製作 118700 86743.36 98.21% -0.0036%
＜4425＞ Kudan 670800 394727.32 92.79% 0.0723%
＜424A＞ GXゴルドH 639950 99573.828 88.38% 0.0323%
＜9632＞ スバル興 63700 97447.2 86.69% 0.0031%
＜7602＞ レダックス 3017600 268208.26 83.95% 0.2207%
<5563> 新日電工 1397900 243448.2 79.71% 0.039%
<1967> ヤマト 78800 88025.7 79.46% -0.0262%
<2568> 上場NSQ 40984 136321.838 77.65% -0.0284%
<4347> ブロメディア 92300 79259.5 76.54% -0.02%
<7455> パリミキHD 12500 3099.34 74.73% 0%
<6928> エノモト 70100 89496.94 73.68% -0.0414%
<3176> 三洋貿易 147800 101468.12 70.22% 0.019%
<2525> NZAM225 3585 74636.922 70.13% -0.0147%
<447A> SSゴルヘ無 676820 95339.657 68.12% -0.0057%
<2865> GXNDXカバ 522493 333739.978 67.03% -0.0241%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
