出来高変化率ランキング（10時台）～ケミプロ、セグエなどがランクイン

2026年1月26日 10:42

記事提供元：フィスコ

*10:42JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ケミプロ、セグエなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月26日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4960＞ ケミプロ　　　　　 2049200 　219494.66　 276.97% 0.3037%
＜3968＞ セグエ　　　　　　　1499000 　108437.54　 258.09% -0.1009%
＜3896＞ 阿波製紙　　　　　　1717900 　234409.42　 248.85% 0.158%
＜6629＞ テクノHR　　　　　3880600 　852257.14　 221.72% 0.148%
＜7603＞ ジーイエット　　　　765000 　32421.72　 210.46% 0.3902%
＜7599＞ IDOM　　　　　　2368600 　683574.86　 188.71% 0.1%
＜6668＞ プラズマ　　　　　　167400 　72482.84　 148.5% 0.0799%
＜6173＞ アクアライン　　　　438000 　28828.82　 124.39% 0.0053%
＜4246＞ DNC　　　　　　　2574500 　756528.72　 123.73% -0.0176%
＜2983＞ アールプランナ　　　59300 　67377.18　 119.22% 0.0415%
＜5352＞ 黒崎播磨　　　　　　106100 　136398.4　 117.67% 0%
＜9287＞ JIF　　　　　　　14439 　432827.12　 111.18% 0.0458%
＜133A＞ GX超短米　　　　　296237 　146398.826　 109.27% -0.0252%
＜3070＞ ジェリービー　　　　20474000 　631867.26　 109.22% 0.2413%
＜4596＞ 窪田製薬　　　　　　14098800 　643702.46　 101.44% 0.3484%
＜3421＞ 稲葉製作　　　　　　118700 　86743.36　 98.21% -0.0036%
＜4425＞ Kudan　　　　　670800 　394727.32　 92.79% 0.0723%
＜424A＞ GXゴルドH　　　　639950 　99573.828　 88.38% 0.0323%
＜9632＞ スバル興　　　　　　63700 　97447.2　 86.69% 0.0031%
＜7602＞ レダックス　　　　　3017600 　268208.26　 83.95% 0.2207%
<5563> 新日電工　　　　　　1397900 　243448.2　 79.71% 0.039%
<1967> ヤマト　　　　　　　78800 　88025.7　 79.46% -0.0262%
<2568> 上場NSQ　　　　　40984 　136321.838　 77.65% -0.0284%
<4347> ブロメディア　　　　92300 　79259.5　 76.54% -0.02%
<7455> パリミキHD　　　　12500 　3099.34　 74.73% 0%
<6928> エノモト　　　　　　70100 　89496.94　 73.68% -0.0414%
<3176> 三洋貿易　　　　　　147800 　101468.12　 70.22% 0.019%
<2525> NZAM225　　　3585 　74636.922　 70.13% -0.0147%
<447A> SSゴルヘ無　　　　676820 　95339.657　 68.12% -0.0057%
<2865> GXNDXカバ　　　522493 　333739.978　 67.03% -0.0241%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

