*08:37JST 1/26

[強弱材料]

強気材料

・日経平均株価は上昇（53846.87、+157.98）

・ナスダック総合指数は上昇（23501.24、+65.22）

・米長期金利は低下

・米原油先物相場は上昇（61.07、+1.71）

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・NYダウは下落（49098.71、-285.30）

・SOX指数は下落（7957.93、-97.25）

・シカゴ日経225先物は下落（52890、-810）

・為替相場は円高・ドル安（155.00-10）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・党首討論会

・12月首都圏新築分譲マンション

・11月景気先行CI指数

・11月景気一致指数

・11月米国耐久財受注

・1月ドイツIFO企業景況感指数

・1月ブラジルFGV消費者信頼感

・ブラジル週次景気動向調査

・12月ブラジル経常収支

・12月ブラジル海外直接投資

・ブラジル貿易収支(先週)

・香港・第19回アジア金融フォーラム(AFF)(27日まで)《YY》