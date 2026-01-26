関連記事
1/26の強弱材料
*08:37JST 1/26
[強弱材料]
強気材料
・日経平均株価は上昇（53846.87、+157.98）
・ナスダック総合指数は上昇（23501.24、+65.22）
・米長期金利は低下
・米原油先物相場は上昇（61.07、+1.71）
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・NYダウは下落（49098.71、-285.30）
・SOX指数は下落（7957.93、-97.25）
・シカゴ日経225先物は下落（52890、-810）
・為替相場は円高・ドル安（155.00-10）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・党首討論会
・12月首都圏新築分譲マンション
・11月景気先行CI指数
・11月景気一致指数
・11月米国耐久財受注
・1月ドイツIFO企業景況感指数
・1月ブラジルFGV消費者信頼感
・ブラジル週次景気動向調査
・12月ブラジル経常収支
・12月ブラジル海外直接投資
・ブラジル貿易収支(先週)
・香港・第19回アジア金融フォーラム(AFF)(27日まで)《YY》
