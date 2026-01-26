関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比810円安の52890円
*07:30JST 「株式」ADR日本株ランキング～全般買い優勢、シカゴは大阪日中比810円安の52890円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル155.84円換算）で、東京エレクトロン＜8035＞、日立製作所 ＜6501＞、ファーストリテイリング＜9983＞などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比810円安の52890円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は285.30ドル安の49098.71ドル、ナスダックは65.23ポイント高の23501.25で取引を終了した。イベント通過で、寄り付き後、まちまち。銀行が重しとなり、ダウは終日軟調に推移した。一方、ハイテクが支え、ナスダックは堅調でまちまちで、終了。
23日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円31銭から155円63銭まで下落し、155円76銭で引けた。当局の円安是正介入の憶測に加え、米財務省がレートチェックとの報道で円買いが加速した。また、米1月ミシガン大消費者信頼感指数の期待インフレの低下で、ドル売りにも拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1731ドルから1.1834ドルまで上昇し、1.1826ドルで引けた。域内消費者信頼感指数の改善でユーロ買いが強まった。
23日のNY原油先物3月限は反発。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物3月限は、前営業日比＋1.71ドル（＋2.88％）の61.07ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（23日）コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）2801 (KIKOY) キッコーマン 18.90 1473 31 2.159107 (KAIKY) 川崎汽船 14.44 2250 37.5 1.698113 (UNICY) ユニ・チャーム 3.03 944 10.3 1.104578 (OTSKY) 大塚HD 30.10 9382 40 0.436752 (PCRHY) パナソニック 14.75 2299 4 0.17
「ADR下落率上位5銘柄」（23日）コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1675 -155.5 -8.499984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.19 4111 -163 -3.816702 (FJTSY) 富士通 27.11 4225 -155 -3.548830 (SURYY) 住友不動産 13.00 4052 -148 -3.52
■そのたADR（23日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 226.28 -0.76 3526 -988306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 17.88 -0.02 2786 -49.58035 (TOELY) 東京エレク 132.80 -2.69 41391 -3296758 (SONY.N) ソニー 23.09 0.13 3598 -169432 (NTTYY) NTT 25.09 0.30 156 -1.58058 (MTSUY) 三菱商事 25.51 -0.37 3975 -566501 (HTHIY) 日立製作所 33.20 -0.32 5174 -1259983 (FRCOY) ファーストリテ 38.34 -0.32 59749 -7519984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.19 -0.54 4111 -1634063 (SHECY) 信越化学工業 17.84 -0.18 5560 -718001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.79 -0.23 997 -10438316 (SMFG.N) 三井住友FG 20.92 0.27 5434 -1078031 (MITSY) 三井物産 647.74 -2.89 5047 -986098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8571 -174568 (DSNKY) 第一三共 19.90 -0.12 3101 -329433 (KDDIY) KDDI 16.98 0.17 2646 -20.57974 (NTDOY) 任天堂 16.68 0.87 10398 -28766 (TKOMY) 東京海上HD 36.98 -0.03 5763 -977267 (HMC.N) 本田技研工業 30.41 -0.81 1580 -362914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.96 -0.01 5598 -506902 (DNZOY) デンソー 13.85 -0.22 2158 -52.54519 (CHGCY) 中外製薬 27.73 1.27 8643 -1104661 (OLCLY) オリエンランド 17.73 0.09 2763 -328411 (MFG.N) みずほFG 8.47 0.10 6600 -1316367 (DKILY) ダイキン工業 12.49 0.12 19464 -2914502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.29 0.35 5077 -397741 (HOCPY) HOYA 160.66 1.23 25037 -4036503 (MIELY) 三菱電機 62.85 -0.31 4897 -696981 (MRAAY) 村田製作所 10.48 -0.10 3266 -667751 (CAJPY) キヤノン 29.49 -0.14 4596 -476273 (SMCAY) SMC 19.76 0.21 61588 -14927182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 15.76 0.00 2455 -856146 (DSCSY) ディスコ 42.50 -1.60 66232 -17183382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.06 -0.01 2191 -28.58053 (SSUMY) 住友商事 39.70 -0.28 6187 -996702 (FJTSY) 富士通 27.11 -0.43 4225 -1556201 (TYIDY) 豊田自動織機 125.24 13.64 19517 -585108 (BRDCY) ブリヂストン 11.20 0.05 3491 -546178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1675 -155.58002 (MARUY) 丸紅 322.56 -2.86 5027 -996723 (RNECY) ルネサス 7.79 -0.19 2428 -85.56954 (FANUY) ファナック 20.61 -0.33 6424 -1508725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.01 -0.03 3898 -828801 (MTSFY) 三井不動産 34.30 -0.30 1782 -316301 (KMTUY) 小松製作所 35.79 -0.12 5578 -974901 (FUJIY) 富士フイルム 10.24 0.08 3192 -486594 (NJDCY) 日本電産 3.73 0.06 2325 -546857 (ATEYY) アドバンテスト 148.60 2.30 23158 -3724543 (TRUMY) テルモ 13.64 -0.11 2126 -33.58591 (IX.N) オリックス 30.29 0.34 4720 -66 （時価総額上位50位、1ドル155.84円換算）《AN》
スポンサードリンク