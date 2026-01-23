ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、アドバンテストや中外薬が2銘柄で約217円分押し上げ

2026年1月23日 16:53

印刷

記事提供元：フィスコ

*16:53JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は続伸、アドバンテストや中外薬が2銘柄で約217円分押し上げ
23日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり135銘柄、値下がり88銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日22日の米国株式市場は続伸。トランプ大統領が対欧州追加関税計画を見送ったことを好感した買いが続いた。また、7-9月期の国内総生産（GDP）が2年ぶり最大の成長となるなど、景気見通し改善も支援し、終日堅調に推移した。米株市場を横目に、本日の日経平均は続伸して取引を開始した。朝方に上げ幅を縮小して一時マイナス圏に転落したが、持ち直してプラス圏で横ばい推移となった。ただ、週末要因が広がる中、上値追いの動きは限定的だった。衆議院が今日解散となり、2月8日投開票に向け選挙戦が事実上動き出すことから、政策への関心が高まり、投資家の買い意欲を刺激した可能性がある。また、3月決算企業の第3四半期決算発表が本格化することから、好業績・好決算銘柄への投資意欲が高まっている。ただ、昨日の米国市場の取引終了後に25年10-12月期決算を発表したインテルが時間外取引で軟調に推移したなか、日経平均が昨日900円を超す上げとなったことから短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすかった。

大引けの日経平均は前営業日比157.98円高の53846.87円となった。東証プライム市場の売買高は20億9616万株、売買代金は6兆3929億円だった。業種別では、その他製品、医薬品、銀行業などが上昇した一方で、鉄鋼、海運業、食料品などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は57.6％、対して値下がり銘柄は38.0％となっている。

値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約181円押し上げた。同2位は中外薬＜4519＞となり、コナミG＜9766＞、任天堂＜7974＞、塩野義薬＜4507＞、ネクソン＜3659＞、リクルートHD＜6098＞などがつづいた。

一方、値下がり寄与トップは東エレク＜8035＞となり1銘柄で日経平均を約78円押し下げた。同2位はソフトバンクG＜9984＞となり、レーザーテック＜6920＞、ファーストリテ＜9983＞、イビデン＜4062＞、フジクラ＜5803＞、味の素＜2802＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　53846.87(+157.98)

値上がり銘柄数 135(寄与度+447.48)
値下がり銘柄数 88(寄与度-289.50)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 23530　 680　181.84
＜4519＞　中外製薬　　　　　　　8753　 353　 35.40
＜9766＞　コナミG　　　　　　　21145　 705　 23.57
＜7974＞　任天堂　　　　　　　 10400　 450　 15.04
＜4507＞　塩野義製薬　　　　　　3150　 125　 12.53
＜3659＞　ネクソン　　　　　　　4421　 147　 9.83
＜6098＞　リクルートHD　　　　 8588　 89　 8.92
＜6367＞　ダイキン工業　　　　 19755　 220　 7.35
＜4578＞　大塚HD　　　　　　　 9342　 215　 7.19
＜7203＞　トヨタ自動車　　　　　3624　 40　 6.69
＜9433＞　KDDI　　　　　　2666.5　 16.5　 6.62
＜8015＞　豊田通商　　　　　　　5758　 61　 6.12
＜7741＞　HOYA　　　　　　 25440　 340　 5.68
<6988>　日東電工　　　　　　　3706　 32　 5.35
<5713>　住友金属鉱山　　　　　8488　 308　 5.15
<6273>　SMC　　　　　　　 63080　 1180　 3.94
<7832>　バンナムHD　　　　　 4107　 39　 3.91
<5333>　日本碍子　　　　　　　3824　 97　 3.24
<8830>　住友不動産　　　　　　4200　 48　 3.21
<6762>　TDK　　　　　　　　2000　 6　 3.01《CS》

関連記事