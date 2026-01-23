*16:02JST 1月23日本国債市場：債券先物は131円36銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付131円93銭 高値131円94銭 安値131円32銭 引け131円36銭

2年 1.241％

5年 1.677％

10年 2.244％

20年 3.174％



23日の債券先物3月限は131円93銭で取引を開始し、131円36銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.60％、10年債は4.24％、30年債は4.83％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.89％、英国債は4.47％、オーストラリア10年債は4.81％、NZ10年債は4.57％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・16：00 英・12月小売売上高（予想：前月比0.0％、11月：－0.1％）

・17：30 独・1月製造業PMI（予想：47.6、12月：47.0）

・17：30 独・1月サービス業PMI（予想：52.5、12月：52.7）

・17：30 ユーロ圏・1月製造業PMI（予想：49.2、12月：48.8）

・17：30 ユーロ圏・1月サービス業PMI（予想：52.6、12月：52.4）

・17：30 ユーロ圏・1月総合PMI（予想：51.9、12月：51.5）

・18：30 英・1月製造業PMI（予想：50.6、12月：50.6）

・18：30 英・1月サービス業PMI（予想：51.7、12月：51.4）

・22：30 加・11月小売売上高（予想：前月比＋1.2％、10月：－0.2％）

・23：45 米・1月製造業PMI（予想：52.0、12月：51.8）

・23：45 米・1月サービス業PMI（予想：52.8、12月：52.5）

・24：00 米・11月景気先行指数（10月：前月比－0.3％）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》