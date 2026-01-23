*13:02JST 後場に注目すべき3つのポイント～一時マイナス圏転落もプラス圏で推移

23日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は続伸、一時マイナス圏転落もプラス圏で推移

・ドル・円は堅調、日銀政策維持で円売り

・値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞、同2位はコナミG＜9766＞

■日経平均は続伸、一時マイナス圏転落もプラス圏で推移

日経平均は続伸。181.46円高の53870.35円（出来高概算10億2095万株）で前場の取引を終えている。

前日22日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は306.78ドル高の49384.01ドル、ナスダックは211.20ポイント高の23436.02で取引を終了した。トランプ大統領が対欧州追加関税計画を見送ったことを好感した買いが続き、寄り付き後、上昇。7-9月期の国内総生産（GDP）が2年ぶり最大の成長となるなど、景気見通し改善も支援し、終日堅調に推移した。

米株市場を横目に、23日の日経平均は209.56円高の53898.45円と続伸して取引を開始した。朝方に上げ幅を縮小して一時マイナス圏に転落したが、持ち直してプラス圏で横ばい推移となった。ただ、指数の上げ幅は限定的となった。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、衆議院が今日解散となり、2月8日投開票に向け選挙戦が事実上動き出すことから、政策への関心が高まり、投資家の買い意欲を刺激した可能性もある。

個別では、アドバンテ＜6857＞、コナミG＜9766＞、中外薬＜4519＞、任天堂＜7974＞、ネクソン＜3659＞、バンナムHD＜7832＞、KDDI＜9433＞、大塚HD＜4578＞、塩野義＜4507＞、リクルートHD＜6098＞、日東電＜6988＞、トヨタ＜7203＞、ディスコ＜6146＞などの銘柄が上昇した。

一方、ソフトバンクG＜9984＞、東エレク＜8035＞、レーザーテック＜6920＞、イビデン＜4062＞、ファーストリテ＜9983＞、TDK＜6762＞、フジクラ＜5803＞、ホンダ<7267>、スクリン<7735>、味の素<2802>、信越化<4063>、三井不<8801>、ヤマハ発<7272>、三菱商<8058>、伊藤忠<8001>などの銘柄が下落した。

業種別では、その他製品、銀行業、非鉄金属などが上昇した一方で、鉄鋼、電気・ガス業、不動産業などが下落した。

後場の日経平均株価は、上値の重い展開が継続するか。3月決算企業の第3四半期決算発表が本格化することから、好業績・好決算銘柄への投資意欲が高まっている。ただ、昨日の米国市場の取引終了後に25年10-12月期決算を発表したインテルが時間外取引で下げていることが、東京市場で半導体関連株などの株価の上値を抑える要因となっている。また、日経平均が昨日900円を超す上げとなったことから、短期的な利益確定売りや戻り待ちの売りが出やすいか。さらに、週末要因が広がる中、今日は日銀金融政策決定会合の結果が発表され、その後に植田日銀総裁の記者会見が予定されていることから、これらを確認したいとして積極的な買いを見送る向きもあろう。

■ドル・円は堅調、日銀政策維持で円売り

23日午前の東京市場でドル・円は堅調地合いとなり、158円36銭から158円73銭まで値を上げた。米10年債利回りの低下でドル売りに振れ、序盤は値を下げる展開。ただ、日銀は金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決め、円売り地合いとなった。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円36銭から158円73銭、ユ-ロ・円は186円16銭から186円44銭、ユ-ロ・ドルは1.1744ドルから1.1759ドル。

■後場のチェック銘柄

・山田再生系債権回収総合事務所<4351>、東洋エンジニアリング<6330>など、3銘柄がストップ高

※一時ストップ高（気配値）を含みます

・値上がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞、同2位はコナミG＜9766＞

■経済指標・要人発言

【経済指標】

・日・12月全国消費者物価コア指数：前年比+2.4％（予想：+2.4％、11月：+3.0％）

【要人発言】

・ブレマンNZ準備銀行（RBNZ）総裁

「データは経済回復がやや強まったことを示している」

「2％達成に向けた好条件は依然として維持されている」

「コアインフレは目標範囲内」

「インフレには強く警戒」

＜国内＞

・日本銀行金融政策決定会合（2日目）

＜海外＞

・16：00 英・12月小売売上高（予想：前月比0.0％、11月：－0.1％）《CS》