ドリーム・アーツ--- Shopらん、「ITreview Grid Award 2026 Winter」14期連続受賞

ドリーム・アーツ＜4811＞は21日、多店舗オペレーション改革を支援するクラウドサービス「Shopらん(R)（ショップラン）」が、「ITreview Grid Award 2026 Winter」において、14期連続の受賞を果たしたことを発表した。特に「店舗システム」部門では、最高位の「Leader」に8期連続で認定され、ユーザーからの高い評価を得ている。

「ITreview Grid Award」は、約15.1万件のユーザーレビューを基に、製品の顧客満足度や市場での認知度を評価し選定される。「Shopらん(R)」は、その機能性と利便性が高く評価されており、業種や規模を問わず、さまざまなチェーンストア企業に導入され、現在約63,000店舗で利用されている。2025年5月には新たに「AI翻訳」機能が導入され、外国人スタッフの言語習得を支援し、店舗オペレーションの向上に貢献している。これにより、店舗運営の効率化が進み、店舗管理の精度とスピードが向上した。

同社は、今後も「現場力強化」や「企業競争力向上」に役立つトータルソリューションを提供し続ける方針である。《NH》