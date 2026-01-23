関連記事
米国株の上昇などを背景に買い先行へ／日経225・本日の想定レンジ
記事提供元：フィスコ
*08:25JST 米国株の上昇などを背景に買い先行へ
[本日の想定レンジ]22日のNYダウは306.78ドル高の49384.01ドル、ナスダック総合指数は211.20pt高の23436.02pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比310円高の54050だった。本日は前日の米国株の上昇を映して買いが先行して始まり、16日以来1週間ぶりに54000円台回復が予想される。前日はグリーンランドを巡る欧米摩擦懸念が後退し、リスク選好ムードが強まり、日経平均は6営業日ぶりに大幅に反発した。5日移動平均線（53394円）を上回って終了しており、14日に記録した史上最高値（54341.23円）更新を視野に入れてきたと思われる。米欧対立の懸念が和らいだことから前日の米国株が上昇したほか、ナイトセッションの日経225先物は54000円台を回復して終了しているため、本日の東京市場も半導体関連など値がさ株中心に物色されることが想定される。ただ、米国市場の取引終了後に決算を発表したインテルが時間外取引で6％超下落しているため、イビデン＜4062＞などインテル関連株にはネガティブに作用する可能性はある。また、東証プライム市場の騰落レシオは132.49％と買われ過ぎを示唆する130％を超えているため、過熱感を警戒する動きが出る可能性が残っていることには注意したい。上値メドは、心理的な節目の54000円や1月14日の高値（54487円）、心理的な節目の55000円、下値メドは、心理的な節目の53000円や52500円、52000円などが挙げられる。
[予想レンジ]上限54200円－下限53700円《SK》
