*07:49JST NYの視点：欧州の米資産売却懸念くすぶり、ドル売り圧力に

米トランプ政権は安全保障のため、デンマーク王国の自治領グリーンランド取得を目指している。トランプ大統領は6年ぶり出席した世界経済フォーラム(WEF)年次総会で、北大西洋条約機構（NATO）と、将来の合意に向けた枠組みで合意した。枠組みには米国のミサイル配備、中国の関与排除するための鉱山採掘権、NATOプレゼンス強化が盛り込まれているという。

欧州はこの動きに反発。デンマークは米国の交渉要請を拒否したと報じられた。フランスのマクロン大統領は「威圧」に屈しないと強硬姿勢。2月6日にグリーンランドに領事館を開設すると強気。マクロン大統領はさらにグリーンランドで、イェンス・ニールセン自治政府首相と、デンマークのメッテ・フレデリクセン首相と気候変動対策に絡む施設を視察し、会談に臨んだ。

グリーンランドの年金基金は、米国のグリーンランド掌握に向けた方針に対抗し、米国株への投資撤退も検討していると報じられた。トランプ大統領は、「欧州が米資産売却すれば大きな報復に踏み切る」と警告。

米国経済は堅調ながら他国の米資産売却への懸念はドル売り圧力となる。《CS》