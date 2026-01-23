関連記事
前日に動いた銘柄 part1ディスコ、ソフトバンクグループ、エス・エム・エスなど
銘柄名<コード>22日終値⇒前日比
レゾナック＜4004＞ 8302 +321
価格改定効果を反映して国内証券が目標株価引き上げ。
水戸証＜8622＞ 600 +30
第3四半期累計の営業利益33.9％増の見込み。
東和薬品＜4553＞ 3655 +85
大塚HD＜4578＞傘下の大塚製薬と医薬品製造の協業体制構築に向け基本合意。
プレス工＜7246＞ 892 +42
国内証券が投資判断と目標株価を引き上げ。
ANYCOLOR＜5032＞ 4535 +115
発行済み株式数の2.05％上限の自社株買い発表。
いちよし＜8624＞ 1216 +97
第3四半期累計の営業利益80.2％増の見込み。
エス・エム・エス＜2175＞ 1616 +235
オアシス・マネジメントが大株主に浮上。
ディスコ＜6146＞ 68570 +10000
高付加価値製品好調で想定以上の好決算に。
東京精密＜7729＞ 13535 +885
半導体製造装置株高の流れに乗る。
タツモ＜6266＞ 2933 +287
半導体製造装置関連の中小型株として物色。
ソフトバンクグループ＜9984＞ 4325 +450
英アームの大幅高なども支援材料に。
ローム＜6963＞ 2648.5 +138.5
今後3年間で総還元性向100％以上を計画と伝わる。
キオクシアHD＜285A＞ 17910 +1410
米サンディスクの連日の大幅上昇を受け。
TOTO＜5332＞ 5157 +457
ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格上げ。
SCREEN＜7735＞ 19705 +1730
JPモルガン証券では目標株価を引き上げ。
日本マイクロニクス＜6871＞ 9140 +430
半導体株の強い動きに追随買い。
レーザーテック＜6920＞ 38730 +2130
SOX指数は3％超の上昇となっており。
芝浦メカトロニクス＜6590＞ 27660 +1900
半導体製造装置株高で上値追い続く。
ニコン＜7731＞ 1950 +113
半導体製造装置関連の一角として物色も。
アドバンテスト<6857> 22850 +1080
JPモルガン証券の目標株価引き上げも支援。
第一稀元素化学工業<4082> 2718 -382
21日も戻り売りに押され処分売りが続く。
東邦亜鉛<5707> 1610 -122
株価急騰の反動安が続く格好に。
アステリア<3853> 1150 -42
20日に急騰の反動安。
冨士ダイス<6167> 1069 -49
レアアース関連として直近で急騰の反動。
川崎重工業<7012> 13625 -775
地政学リスク後退で防衛関連が軟化。
ミツバ<7280> 1421 -196
21日は長い上ヒゲ残す展開で。
イオン<8267> 2212.5 -129.5
食料品減税への期待買いにも一巡感か。《CS》
