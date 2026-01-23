*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1ディスコ、ソフトバンクグループ、エス・エム・エスなど

銘柄名<コード>22日終値⇒前日比

レゾナック＜4004＞ 8302 +321

価格改定効果を反映して国内証券が目標株価引き上げ。

水戸証＜8622＞ 600 +30

第3四半期累計の営業利益33.9％増の見込み。

東和薬品＜4553＞ 3655 +85

大塚HD＜4578＞傘下の大塚製薬と医薬品製造の協業体制構築に向け基本合意。

プレス工＜7246＞ 892 +42

国内証券が投資判断と目標株価を引き上げ。

ANYCOLOR＜5032＞ 4535 +115

発行済み株式数の2.05％上限の自社株買い発表。

いちよし＜8624＞ 1216 +97

第3四半期累計の営業利益80.2％増の見込み。

エス・エム・エス＜2175＞ 1616 +235

オアシス・マネジメントが大株主に浮上。

ディスコ＜6146＞ 68570 +10000

高付加価値製品好調で想定以上の好決算に。

東京精密＜7729＞ 13535 +885

半導体製造装置株高の流れに乗る。

タツモ＜6266＞ 2933 +287

半導体製造装置関連の中小型株として物色。

ソフトバンクグループ＜9984＞ 4325 +450

英アームの大幅高なども支援材料に。

ローム＜6963＞ 2648.5 +138.5

今後3年間で総還元性向100％以上を計画と伝わる。

キオクシアHD＜285A＞ 17910 +1410

米サンディスクの連日の大幅上昇を受け。

TOTO＜5332＞ 5157 +457

ゴールドマン・サックス証券では投資判断を格上げ。

SCREEN＜7735＞ 19705 +1730

JPモルガン証券では目標株価を引き上げ。

日本マイクロニクス＜6871＞ 9140 +430

半導体株の強い動きに追随買い。

レーザーテック＜6920＞ 38730 +2130

SOX指数は3％超の上昇となっており。

芝浦メカトロニクス＜6590＞ 27660 +1900

半導体製造装置株高で上値追い続く。

ニコン＜7731＞ 1950 +113

半導体製造装置関連の一角として物色も。

アドバンテスト<6857> 22850 +1080

JPモルガン証券の目標株価引き上げも支援。

第一稀元素化学工業<4082> 2718 -382

21日も戻り売りに押され処分売りが続く。

東邦亜鉛<5707> 1610 -122

株価急騰の反動安が続く格好に。

アステリア<3853> 1150 -42

20日に急騰の反動安。

冨士ダイス<6167> 1069 -49

レアアース関連として直近で急騰の反動。

川崎重工業<7012> 13625 -775

地政学リスク後退で防衛関連が軟化。

ミツバ<7280> 1421 -196

21日は長い上ヒゲ残す展開で。

イオン<8267> 2212.5 -129.5

食料品減税への期待買いにも一巡感か。《CS》