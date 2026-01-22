*15:58JST 1月22日本国債市場：債券先物は131円60銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付131円18銭 高値131円74銭 安値131円16銭 引け131円60銭

2年 1.203％

5年 1.652％

10年 2.229％

20年 3.181％



22日の債券先物3月限は131円18銭で取引を開始し、131円60銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.59％、10年債は4.25％、30年債は4.87％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.88％、英国債は4.46％、オーストラリア10年債は4.79％、NZ10年債は4.56％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・20：00 トルコ中央銀行政策金利発表（予想：36.50％、前回：38.00％）

・22：30 米・先週分新規失業保険申請件数（前回：19.8万件）

・22：30 米・7-9月期国内総生産改定値（予想：前期比年率＋4.3％）

・22：30 米・11月個人所得（予想：前月比＋0.4％）

・22：30 米・11月個人消費支出（予想：前月比＋0.5％）

・22：30 米・11月コアPCE価格指数（予想：前年比＋2.8％）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》