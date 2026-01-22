*15:21JST ニーズウェル---マイグレーション開発ソリューション「MigrationLC」を提供開始

ニーズウェル＜3992＞は21日、ローコード技術を活用した新たなマイグレーション開発ソリューション「MigrationLC」の提供を開始すると発表した。

MigrationLC(MLC)は、主にExcelやAccessを基盤とした業務システムの運用課題に対し、マイグレーションやモダナイゼーションを通じて、業務プロセスの標準化、システムメンテナンス性の向上、運用コストの最適化、データ管理の統合化、さらにはWEB化やクラウド化を推進する包括的な解決策を提供する。特に業務プロセスの標準化では、作業品質の均一化や手戻りの削減、引き継ぎの容易化を実現し、システムメンテナンス性の向上にはリファクタリングを活用して保守性や拡張性を高める。運用コストの最適化を通じてリソースの有効活用と事業成長を支援し、データ品質の向上や部門間のコラボレーション促進、DX推進なども図れる。これにより、多業種・業態において高い生産性向上と柔軟なリソース調整が可能となり、BCP対策にも貢献する。

さらに、同社はMigrationLC(MLC)の実績づくりを進めるとともに、サービス高度化、オプション拡充、バリエーション強化を戦略的に展開し、ビジネスの拡大を図っていく。サービス高度化においては、開発アプローチのベストプラクティス化やテスト自動化による生産性向上を目指す。オプションメニューの拡充では、AIとの組み合わせによるデータ分析やレポート作成機能を展開し、バリエーション強化により、ExcelやAccess以外の業務ツールにも幅広く対応する。《NH》