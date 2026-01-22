*14:08JST 日経平均VIは低下、米欧対立への懸念が後退

日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比-2.33（低下率6.79％）の31.99と低下している。なお、今日ここまでの高値は32.01、安値は25.90。

昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。トランプ米大統領がグリーンランドの取得を巡り、欧州への追加関税を見送る考えを示したことから、米欧対立への懸念が後退した。こうした中、今日は日経225先物が取引開始後も堅調な動きで大幅高となっていることから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは昨日の水準を下回って推移している。



【日経平均VIとは】

日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。《SK》