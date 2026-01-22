INEST　中核企業のサブスクリプションサービスが「auでんき」との合算請求による提供を開始

関連記事
記事提供元：フィスコ
INEST＜7111＞は20日、同社の中核企業であるRenxaが提供するサブスクリプションサービス「Smart Subscribe」が、auエネルギー＆ライフ（本社：東京都千代田区）の電力サービス「auでんき」との合算請求による提供を開始したことを発表した。
同社は2025年6月26日に公表した「INESTグループ中期経営計画（FY2024～FY2028）」において、重要戦略の一つとして「ストック利益の最大化」を掲げている。同社グループのストック利益の約6割はコンテンツ収益が占めており、「Smart Subscribe」を含むスマートシリーズは、自社コンテンツとして、ストック型収益基盤を支える中核的な役割を担っている。今後は利用者の多様なニーズに応じてサービス内容を柔軟に組み合わせた自社サービスの開発による保有数の拡大を図るとともに、合算請求に代表される支払い・管理の利便性向上を通じて、利用環境の整備を進める。このような取り組みにより、利用者にとって価値あるサービス体験の提供を継続し、ストック利益基盤の安定的な成長につなげ、中期経営計画の達成に向けた持続的な成長を実現する。《NH》
