出来高変化率ランキング（9時台）～リンクバル、キッズバイオなどがランクイン

2026年1月22日 09:42

記事提供元：フィスコ

リンクバル＜6046＞がランクイン（9時32分時点）。一時反発。前日取引終了後に、東証スタンダード市場への上場市場区分変更申請に向けた準備を開始すると発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。26年2月中の申請を予定している。現在は東証グロース上場。株価は上場して始まったが、買いは続かず下げに転じている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月22日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4464＞ ソフト99　　　　 111700 　54991.2　 274.51% 0.0276%
＜180A＞ GX超長米　　　　　1190830 　92338.131　 245.19% 0.0046%
＜4584＞ キッズバイオ　　　　4439000 　239098.62　 192.19% 0.2298%
＜7520＞ エコス　　　　　　　46600 　77180.5　 57.03% 0.0064%
＜7246＞ プレス工　　　　　　327100 　215053.82　 22.93% 0.0635%
＜2249＞ iF500Wベ　　　6014 　57164.197　 20.6% -0.0218%
＜1482＞ 米債ヘッジ　　　　　64820 　90036.809　 16.07% 0.0024%
＜8142＞ トーホー　　　　　　354900 　1142176.7　 14.38% -0.0064%
＜6046＞ リンクバル　　　　　96200 　10866.72　 12.04% -0.0142%
＜6986＞ 双葉電　　　　　　　254200 　155938.66　 9.93% 0.0414%
＜200A＞ NF日経半　　　　　210270 　717458.206　 1.12% 0.0323%
＜1346＞ MXS225　　　　12606 　869772.734　 -7.89% 0.0102%
＜4047＞ 関電化　　　　　　　174500 　238403.14　 -8.17% 0.0422%
＜6963＞ ローム　　　　　　　2051200 　6604172.5　 -9.82% 0.0559%
＜2038＞ ドバイブル　　　　　88499 　228477.15　 -11.33% 0.0262%
＜3655＞ ブレインP　　　　　40200 　146515.28　 -12.36% 0.0003%
＜8158＞ ソーダニッカ　　　　88600 　110827.46　 -13.34% 0.029%
＜6619＞ WSCOPE　　　　1243000 　296869.64　 -14.81% 0.0235%
＜5191＞ 住友理工　　　　　　34200 　100694.6　 -15.74% -0.0007%
＜2667＞ イメージワン　　　　3481900 　1133157.9　 -17.33% -0.0335%
<3927> フーバーブレ　　　　45200 　52027.1　 -18.19% -0.0081%
<2870> iFナ100Dイ　　10139 　144177.802　 -18.38% -0.0292%
<4344> ソースネクスト　　　672300 　142026.44　 -19.03% -0.014%
<4626> 太陽HD　　　　　　162000 　1044059.96　 -19.22% 0.0181%
<5857> AREHD　　　　　484100 　2414113.1　 -20% -0.0082%
<4968> 荒川化学　　　　　　32000 　55877.02　 -21.84% 0.0509%
<3902> MDV　　　　　　　180800 　439332.24　 -21.96% 0.0005%
<2016> iF米710H　　　91354 　184256.482　 -22.14% 0.0021%
<4479> マクアケ　　　　　　51500 　58729.52　 -22.99% 0.0538%
<6740> JDI　　　　　　　114393900 　3908850.8　 -24.37% 0%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

