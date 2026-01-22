*09:42JST 出来高変化率ランキング（9時台）～リンクバル、キッズバイオなどがランクイン

リンクバル＜6046＞がランクイン（9時32分時点）。一時反発。前日取引終了後に、東証スタンダード市場への上場市場区分変更申請に向けた準備を開始すると発表しており、買い手掛かり材料となっているようだ。26年2月中の申請を予定している。現在は東証グロース上場。株価は上場して始まったが、買いは続かず下げに転じている。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [1月22日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜4464＞ ソフト99 111700 54991.2 274.51% 0.0276%

＜180A＞ GX超長米 1190830 92338.131 245.19% 0.0046%

＜4584＞ キッズバイオ 4439000 239098.62 192.19% 0.2298%

＜7520＞ エコス 46600 77180.5 57.03% 0.0064%

＜7246＞ プレス工 327100 215053.82 22.93% 0.0635%

＜2249＞ iF500Wベ 6014 57164.197 20.6% -0.0218%

＜1482＞ 米債ヘッジ 64820 90036.809 16.07% 0.0024%

＜8142＞ トーホー 354900 1142176.7 14.38% -0.0064%

＜6046＞ リンクバル 96200 10866.72 12.04% -0.0142%

＜6986＞ 双葉電 254200 155938.66 9.93% 0.0414%

＜200A＞ NF日経半 210270 717458.206 1.12% 0.0323%

＜1346＞ MXS225 12606 869772.734 -7.89% 0.0102%

＜4047＞ 関電化 174500 238403.14 -8.17% 0.0422%

＜6963＞ ローム 2051200 6604172.5 -9.82% 0.0559%

＜2038＞ ドバイブル 88499 228477.15 -11.33% 0.0262%

＜3655＞ ブレインP 40200 146515.28 -12.36% 0.0003%

＜8158＞ ソーダニッカ 88600 110827.46 -13.34% 0.029%

＜6619＞ WSCOPE 1243000 296869.64 -14.81% 0.0235%

＜5191＞ 住友理工 34200 100694.6 -15.74% -0.0007%

＜2667＞ イメージワン 3481900 1133157.9 -17.33% -0.0335%

<3927> フーバーブレ 45200 52027.1 -18.19% -0.0081%

<2870> iFナ100Dイ 10139 144177.802 -18.38% -0.0292%

<4344> ソースネクスト 672300 142026.44 -19.03% -0.014%

<4626> 太陽HD 162000 1044059.96 -19.22% 0.0181%

<5857> AREHD 484100 2414113.1 -20% -0.0082%

<4968> 荒川化学 32000 55877.02 -21.84% 0.0509%

<3902> MDV 180800 439332.24 -21.96% 0.0005%

<2016> iF米710H 91354 184256.482 -22.14% 0.0021%

<4479> マクアケ 51500 58729.52 -22.99% 0.0538%

<6740> JDI 114393900 3908850.8 -24.37% 0%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》