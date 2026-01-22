*08:50JST 1/22

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（49077.23、+588.64）

・ナスダック総合指数は上昇（23224.82、+27.50）

・SOX指数は上昇（8042.07、+247.88）

・シカゴ日経225先物は上昇（53225、+395）

・為替相場は円安・ドル高（158.20-30）

・米原油先物相場は上昇（60.62、+0.26）

・米長期金利は低下

・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

弱気材料

・日経平均株価は下落（52774.64、-216.46）

・日中関係の緊迫化

・トランプ政権による関税政策

・中国の景気後退懸念

留意事項

・12月貿易収支

・12月輸出

・12月輸入

・対外・対内証券投資(先週)

・日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)

・米国新規失業保険申請件数(先週)

・11月米国個人所得

・11月米国個人消費支出

・11月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数

・7-9月期米国GDP改定値

・1月ユーロ圏消費者信頼感指数

・欧州中央銀行（ECB）議事要旨(12月会合)

・10-12月期韓国GDP

・12月豪州失業率

・トルコ中央銀行が政策金利発表《YY》