1/22の強弱材料
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（49077.23、+588.64）
・ナスダック総合指数は上昇（23224.82、+27.50）
・SOX指数は上昇（8042.07、+247.88）
・シカゴ日経225先物は上昇（53225、+395）
・為替相場は円安・ドル高（158.20-30）
・米原油先物相場は上昇（60.62、+0.26）
・米長期金利は低下
・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策
・活発な自社株買い
・東証による企業価値向上の要請
弱気材料
・日経平均株価は下落（52774.64、-216.46）
・日中関係の緊迫化
・トランプ政権による関税政策
・中国の景気後退懸念
留意事項
・12月貿易収支
・12月輸出
・12月輸入
・対外・対内証券投資(先週)
・日銀政策委員会・金融政策決定会合(1日目)
・米国新規失業保険申請件数(先週)
・11月米国個人所得
・11月米国個人消費支出
・11月米国個人消費支出(PCE)価格コア指数
・7-9月期米国GDP改定値
・1月ユーロ圏消費者信頼感指数
・欧州中央銀行（ECB）議事要旨(12月会合)
・10-12月期韓国GDP
・12月豪州失業率
・トルコ中央銀行が政策金利発表《YY》
