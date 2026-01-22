*08:38JST 米国株式市場は大幅反発、欧州との対立懸念が後退

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（21日）

JAN21

Ｏ 52230（ドル建て）

Ｈ 53600

Ｌ 51955

Ｃ 53310 大証比+480（イブニング比+80）

Vol 5586



JAN21

Ｏ 52175（円建て）

Ｈ 53515

Ｌ 51860

Ｃ 53225 大証比+395（イブニング比-5）

Vol 30537

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（21日）

ADR市場では、対東証比較（1ドル158.29換算）で、三菱UFJG＜8035＞、ソフトバン

クG＜9432＞、三井住友FG＜8058＞、住友商事＜7974＞などが上昇し、全般買い優

勢。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) SUBARU 10.90 -0.28 3451 -

3

8306 (MUFG.N) 大和証券G本社 9.62 -0.26 1523 3

3

8035 (TOELY) 三菱UFJFG 18.26 -0.64 2890 58.

5

6758 (SONY.N) デンソー 13.99 -0.31 2214 11.

5

9432 (NTTYY) ソフトバンクG 12.69 0.14 4017 14

2

8058 (MTSUY) 三井住友FG 20.80 -0.51 5487 9

2

6501 (HTHIY) 富士通 27.89 -0.78 4415 3

3

9983 (FRCOY) ファーストリテ 39.33 -0.11 62255 -75

5

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 12.02 -0.53 3805 -4

6

4063 (SHECY) 花王 7.78 0.01 6157 -2

8

8001 (ITOCY) 三菱商事 25.80 0.05 4084 3

8

8316 (SMFG.N) SOMPOHD 17.58 -0.37 5565 3

4

8031 (MITSY) イオン 14.76 1.47 2336 -

6

6098 (RCRUY) 日本郵政 10.75 0.00 1702 -114.

5

4568 (DSNKY) オリエンランド 17.72 -0.06 2805

2

9433 (KDDIY) KDDI 16.92 0.27 2678 -2

2

7974 (NTDOY) 住友商事 39.86 0.14 6309 5

8

8766 (TKOMY) JR東海 13.40 0.14 4242 2

5

7267 (HMC.N) パンパシHD 12.04 0.82 953 -0.

7

2914 (JAPAY) ネクソン 27.04 0.52 4280 2

9

6902 (DNZOY) 日東電工 23.02 -0.73 3644 3

4

4519 (CHGCY) テルモ 13.64 -0.19 2159 7.

5

4661 (OLCLY) 楽天 6.06 -0.14 959 13.

8

8411 (MFG.N) 日本取引所G 11.13 -0.05 1762 4.

5

6367 (DKILY) 日本電産 3.60 0.24 2279 -1

7

4502 (TAK.N) 塩野義製薬 9.18 0.21 2906 4.

5

7741 (HOCPY) 三井物産 651.79 0.52 5159 6

9

6503 (MIELY) ルネサス 7.68 0.36 2431 2

5

6981 (MRAAY) トヨタ自動車 227.74 -3.68 3605 5

3

7751 (CAJPY) 東京エレク 132.32 -1.20 41890 68

0

6273 (SMCAY) 日立製作所 33.45 0.65 5295 11

4

7182 (JPPTY) 本田技研工業 31.19 0.34 1646 38.

5

6146 (DSCSY) 小松製作所 35.47 -0.33 5615 8

2

3382 (SVNDY) 信越化学工業 17.52 -0.39 5546 5

7

8053 (SSUMY) 三井住友トラHD 6.36 -0.15 5034 7

5

6702 (FJTSY) TDK 12.68 -0.44 2007 2

9

6201 (TYIDY) ダイキン工業 12.49 -99.11 19770 12

0

5108 (BRDCY) 住友電気工業 42.82 0.06 6778 8

8

6178 (JPPHY) クボタ 75.75 -3.15 2398 2

0

8002 (MARUY) ユニ・チャーム 3.01 0.11 953 8.

4

6723 (RNECY) アドバンテスト 140.00 -3.50 22161 39

1

6954 (FANUY) ゆうちょ銀行 15.76 -0.24 2494 1

6

8725 (MSADY) 住友不動産 13.00 0.00 4116 1

2

8801 (MTSFY) 日本郵船 6.45 -0.02 5102 2

4

6301 (KMTUY) 三菱電機 63.10 -0.84 4994 4

1

4901 (FUJIY) ENEOS 16.25 0.00 1286 5

5

6594 (NJDCY) ソニー 23.68 -0.39 3748 4

7

6857 (ATEYY) 京セラ 14.56 -0.02 2305 20.

5

4543 (TRUMY) 大塚HD 28.45 0.13 9007 4

9

8591 (IX.N) MS&ADインシHD 25.18 -0.29 3986 3

1

（時価総額上位50位、1ドル158.29円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（21日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

5802 (SMTOY) ディスコ 40.80 64582 6012 10.2

6

6988 (NDEKY) アイシン精機 19.20 3039 150.5 5.2

1

4901 (FUJIY) ENEOS 16.25 1286 55 4.4

7

9432 (NTTYY) ソフトバンクG 12.69 4017 142 3.6

6

5401 (NPSCY) リクルートHD 11.00 8706 253 2.9

9

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（21日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7733 (OLYMY) 伊藤忠商事 13.06 1034 -1015.5 -49.5

5

6098 (RCRUY) 日本郵政 10.75 1702 -114.5 -6.3

0

6506 (YASKY) パナソニック 13.94 2207 -60 -2.6

5

9735 (SOMLY) セコム 9.16 5800 -72 -1.2

3

9983 (FRCOY) ファーストリテ 39.33 62255 -755 -1.2

0



「米国株式市場概況」（21日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49077.23 前日比：588.64

始値：48546.03 高値：49295.03 安値：48546.03

年初来高値：49590.20 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23224.83 前日比：270.50

始値：23017.68 高値：23383.24 安値：22927.88

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6875.62 前日比：78.76

始値：6810.71 高値：6910.39 安値：6804.96

年初来高値：6977.27 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.863％ 米10年国債 4.238％

米国株式市場は大幅反発。ダウ平均は588.64ドル高の49077.23ドル、ナスダックは2

70.50ポイント高の23224.82で取引を終了した。

トランプ大統領が世界経済フォーラム(WEF)年次総会での演説で、グリーンランド取

得で武力行使を除外すると発言し、寄り付き後、上昇。大統領のタカ派的態度の軟

化で安心感から終日買戻しが継続した。終盤にかけ、トランプ大統領がソーシャル

メディア投稿で、グリーンランド取得を巡り将来のディ―ルに向けた骨組みで北大

西洋条約機構（NATO）と合意に達し、対欧州の追加関税計画を撤回する方針を示し

たため、買い戻しに一段と拍車がかかり上げ幅を拡大し、終了。セクター別では自

動車・自動車部品、半導体・同製造装置が上昇した一方、不動産管理・開発が下落

した。

半導体のインテル（INTC）は決算への期待や、アナリストの投資判断・目標株価引

き上げで上昇。エネルギー、エンジニアリングおよび建設サービスを提供するハリ

バートン（HAL）は第4四半期決算で調整後の一株当たり利益が予想を上回り、上

昇。ゲーム販売のゲームストップ（GME）は最高経営責任者（CEO）のコーエン氏に

よる自社株購入が当局への届け出で明らかになり、買われた。

食品加工会社のクラフト・ハインツ（KHC）は著名投資家のバフェット氏が退任後、

新CEOアベル氏率いる保険のバークシャー・ハサウエイ（BRK）が長期保有する同社

株を売却する計画が当局への報告で明らかになり、下落。動画配信のネットフリッ

クス（NFLX）は第4四半期決算で増収増益、会員数3.25億人突破を発表したが、利益

率の見通しが弱く、さらに、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）買収に

向けた資金調達で、自社株買いを一時停止する計画を発表し、下落。

トランプ政権が連邦準備制度理事会（FRB）のクック理事の解任を認めるよう訴えて

いる訴訟で、最高裁は、「FRBの独立性を揺るがし、市場を動揺させかねない」と警

戒感を表明した。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》