日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に4日続落、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約290円分押し下げ

2026年1月20日 16:49

記事提供元：フィスコ

*16:49JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅に4日続落、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約290円分押し下げ
20日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり75銘柄、値下がり148銘柄、変わらず2銘柄となった。

前日19日の米株式市場は休場。欧州の主要市場が株安になる中、20日の日経平均は続落して取引を開始した。寄付き直後は米金利見通しや円相場の動向を見極めたいとの思惑から上値は重く、節目を前に戻り売りが優勢となった。前場は自動車や機械など景気敏感株が売られる一方、食料品や小売業など内需関連株にまとまった買いが入る場面も見られた。出来高は高水準で推移し、投資家の取引参加は活発であったものの、方向感に欠ける展開となったが、後場の終盤には一定の回復をみせ、下げ幅を縮小する形で大引けを迎えた。

大引けの日経平均は前日比592.47円安の52991.10円となった。東証プライム市場の売買高は21億6974万株、売買代金は5兆9099億円、業種別では水産・農林業、小売業、食料品が値上がり率上位、サービス業、証券・商品先物取引業、輸送用機器などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は25.8％、対して値下がり銘柄は71.4％となっている。

値下がり寄与トップはアドバンテスト＜6857＞となり1銘柄で日経平均を約180円押し下げた。同2位は東エレク＜8035＞となり、ソフトバンクG＜9984＞、リクルートHD＜6098＞、信越化＜4063＞、TDK＜6762＞、ディスコ＜6146＞などがつづいた。

一方、値上がり寄与トップはファーストリテ＜9983＞となり1銘柄で日経平均を約56円押し上げた。同2位はイオン＜8267＞となり、キッコーマン＜2801＞、KDDI＜9433＞、塩野義薬＜4507＞、イビデン＜4062＞、良品計画＜7453＞などがつづいた。


*15:30現在

日経平均株価 　52991.10(-592.47)

値上がり銘柄数 75(寄与度+191.33)
値下がり銘柄数 148(寄与度-783.80)
変わらず銘柄数 2


○値上がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜9983＞　ファーストリテ　　　 63010　 710　 56.96
＜8267＞　イオン　　　　　　　2389.5　 132.5　 13.29
＜2801＞　キッコーマン　　　　　1453　 50　 8.36
＜9433＞　KDDI　　　　　　　2700　 20　 8.02
＜4507＞　塩野義製薬　　　　　2920.5　 80　 8.02
＜4062＞　イビデン　　　　　　　7932　 101　 6.75
＜7453＞　良品計画　　　　　　　3230　 95　 6.35
＜9843＞　ニトリHD　　　　　　 2668　 56　 4.68
＜2802＞　味の素　　　　　　　　3722　 69　 4.61
＜6971＞　京セラ　　　　　　　2295.5　 15　 4.01
＜4452＞　花王　　　　　　　　　6288　 114　 3.81
＜5713＞　住友金属鉱山　　　　　8082　 214　 3.58
＜3382＞　7＆iHD　　　　　　 2345　 35　 3.51
<2871>　ニチレイ　　　　　　　1948　 101.5　 3.39
<7832>　バンナムHD　　　　　 4140　 27　 2.71
<4578>　大塚HD　　　　　　　 8954　 81　 2.71
<2282>　日本ハム　　　　　　　7219　 157　 2.62
<2502>　アサヒGHD　　　　　 1700.5　 24.5　 2.46
<2503>　キリンHD　　　　　　 2503　 72.5　 2.42
<7013>　IHI　　　　　　　　3619　 85　 1.99

○値下がり上位銘柄
コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度
＜6857＞　アドバンテ　　　　　 21485　 -675 -180.50
＜8035＞　東エレク　　　　　　 41080　 -1100 -110.30
＜9984＞　ソフトバンクG　　　　 3851　 -131 -105.09
＜6098＞　リクルートHD　　　　 8773　 -590　-59.16
＜4063＞　信越化　　　　　　　　5545　 -155　-25.90
＜6762＞　TDK　　　　　　　1980.5　 -33　-16.55
＜6146＞　ディスコ　　　　　　 60000　 -2420　-16.18
<6988>　日東電工　　　　　　　3644　 -92　-15.38
<5803>　フジクラ　　　　　　 16880　 -410　-13.70
<7203>　トヨタ自動車　　　　　3541　 -82　-13.70
<6920>　レーザーテック　　　 36030　 -970　-12.97
<7733>　オリンパス　　　　　1915.5　 -78　-10.43
<6981>　村田製作所　　　　　　3306　 -127　-10.19
<6954>　ファナック　　　　　　6542　 -55　 -9.19
<4901>　富士フイルム　　　　　3314　 -81　 -8.12
<6758>　ソニーG　　　　　　　 3736　 -44　 -7.35
<6504>　富士電機　　　　　　 11570　 -930　 -6.22
<6702>　富士通　　　　　　　　4386　 -178　 -5.95
<5802>　住友電気工業　　　　　6597　 -153　 -5.11
<8015>　豊田通商　　　　　　　5796　 -50　 -5.01《CS》

