*15:08JST 株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（5）

株式会社地域新聞社＜2164＞：個人投資家向けIR説明会文字起こし（4）の続き

行政案件は従来、毎年の入札によるスポット受注が中心でした。今後は、行政と戦略的な関係を構築することで、企画や上流段階から協力できる体制を築いていきたいと考えています。

行政案件では、当初は採算が厳しい場合もありますが、受注後に当社のアセットが成果として認識されることで、随意契約や高付加価値提案につながる可能性が高まります。実際に、こうした関係性を背景に、ここ2年間で2次・3次企画へと発展している案件も複数出てきております。この分野については、今後さらに注力してまいります。

最後に、9つあるアセットのうち、配布インフラについてご説明します。

当社は174万世帯に対し、毎週1回、ラストワンマイルとして各家庭のポストまで地域新聞をお届けしています。この配布網はインフラと捉えることができるだけでなく、長年のフリーペーパー事業を通じて、現在は6万～7万人規模の読者データを保有し、読者の皆様とインタラクティブな関係性を構築しています。現在の読者層の価値については、今後さらに高めていける余地があると考えています。

現状のコア読者は、30代以上の主婦層が中心であり、スライド中央の円で示しているとおりです。読者層と紙面内容の関係は、「鶏が先か、卵が先か」という側面があります。現在の読者層に合わせた紙面づくりを行ってきた一方で、紙面内容を変えることで、新たな読者層を広げていく余地も十分にあると考えています。

この1年間は、紙面内容の刷新や新たなコンテンツ提供を通じて、読者層の拡大に取り組んできました。スライドに掲載している企画は、小中学生向けの仕事紹介企画を除き、直近1～2年ですべて新たに企画・リリースしたものです。本紙内では、日本経済新聞の「私の履歴書」を地域新聞版に置き換えたような企画として、「私の航海日誌」をはじめとするシリーズを展開しています。また、特定の大学の就職支援を目的に、企業から広告協賛を募り、無料配布する冊子や、「私の町の企業図鑑」、地域のさまざまなテーマを扱う特集企画などもシリーズとして開始しました。

株式会社地域新聞社：個人投資家向けIR説明会文字起こし（6）に続く《HM》