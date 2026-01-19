関連記事
*14:24JST 出来高変化率ランキング（13時台）～日本アクア、ワンプラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月19日 13:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
＜4594＞ ブライトパス 62120300 53501.02 374.67% 0.2203%
＜2090＞ NZAM米7H 4320 968.492 317.52% -0.0046%
＜381A＞ iF米債35 4842 32279.201 236.03% 0%
＜6908＞ イリソ電子 511600 283571.9 198.64% 0.0734%
＜4392＞ FIG 2335800 128295.02 198.09% 0.109%
＜6580＞ ライトアップ 134600 71057.04 197.06% 0.1242%
＜7280＞ ミツバ 3062900 646301.92 187.23% 0.1507%
＜1429＞ 日本アクア 315500 55151.46 172.84% 0.0383%
＜2630＞ MXS米株ヘ 13122 33492.735 170.18% -0.0124%
＜6182＞ メタリアル 1039700 125497.3 166.61% 0.0982%
＜2013＞ 米高配当 405370 27326.368 163.60% -0.0044%
＜4011＞ ヘッドウォータ 121500 103865.3 160.86% 0.0695%
＜1550＞ MXS外株 17115 26963.111 152.86% -0.0102%
＜297A＞ アルピコHD 285600 16526.14 146.89% 0.0423%
＜2805＞ エスビー 78700 83173.2 144.36% 0.0827%
＜2016＞ iF米710H 284451 123117.031 143.43% -0.0043%
＜1457＞ iFTPXベア 21240 11561.326 131.93% 0.0068%
＜4978＞ リプロセル 5895900 269690.78 130.66% 0.0643%
＜4199＞ ワンプラ 345000 233513.98 128.39% 0.1303%
＜8194＞ ライフコーポ 777700 571662.64 127.37% 0.1%
<9647> 協和コンサ 17100 46677.4 126.18% -0.036%
<4886> あすかHD 210200 140872.36 117.56% 0.0178%
<198A> ポストプライ 9726500 879558.3 106.86% 0.2962%
<8255> アクシアル 215100 95587.66 102.69% 0.0224%
<6364> AIRMAN 99000 72608.66 90.50% -0.0238%
<4431> スマレジ 116700 192975.8 84.44% 0.0526%
<1577> NF高配70 9783 194558.434 84.17% -0.0064%
<4956> コニシ 141600 77137.52 83.95% -0.0123%
<9348> ispace 5049300 1367061.8 81.98% 0.0996%
<2212> 山崎パン 723200 1101223.82 81.31% 0.0704%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
