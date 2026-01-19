ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（13時台）～日本アクア、ワンプラなどがランクイン

2026年1月19日 14:24

印刷

記事提供元：フィスコ

*14:24JST 出来高変化率ランキング（13時台）～日本アクア、ワンプラなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[1月19日　13:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

＜4594＞ ブライトパス　　　 　62120300 　53501.02　 374.67% 0.2203%
＜2090＞ NZAM米7H　　 　4320 　968.492　 317.52% -0.0046%
＜381A＞ iF米債35　　　 　4842 　32279.201　 236.03% 0%
＜6908＞ イリソ電子　　　　 　511600 　283571.9　 198.64% 0.0734%
＜4392＞ FIG　　　　　　 　2335800 　128295.02　 198.09% 0.109%
＜6580＞ ライトアップ　　　 　134600 　71057.04　 197.06% 0.1242%
＜7280＞ ミツバ　　　　　　 　3062900 　646301.92　 187.23% 0.1507%
＜1429＞ 日本アクア　　　　 　315500 　55151.46　 172.84% 0.0383%
＜2630＞ MXS米株ヘ　　　 　13122 　33492.735　 170.18% -0.0124%
＜6182＞ メタリアル　　　　 　1039700 　125497.3　 166.61% 0.0982%
＜2013＞ 米高配当　　　　　 　405370 　27326.368　 163.60% -0.0044%
＜4011＞ ヘッドウォータ　　 　121500 　103865.3　 160.86% 0.0695%
＜1550＞ MXS外株　　　　 　17115 　26963.111　 152.86% -0.0102%
＜297A＞ アルピコHD　　　 　285600 　16526.14　 146.89% 0.0423%
＜2805＞ エスビー　　　　　 　78700 　83173.2　 144.36% 0.0827%
＜2016＞ iF米710H　　 　284451 　123117.031　 143.43% -0.0043%
＜1457＞ iFTPXベア　　 　21240 　11561.326　 131.93% 0.0068%
＜4978＞ リプロセル　　　　 　5895900 　269690.78　 130.66% 0.0643%
＜4199＞ ワンプラ　　　　　 　345000 　233513.98　 128.39% 0.1303%
＜8194＞ ライフコーポ　　　 　777700 　571662.64　 127.37% 0.1%
<9647> 協和コンサ　　　　 　17100 　46677.4　 126.18% -0.036%
<4886> あすかHD　　　　 　210200 　140872.36　 117.56% 0.0178%
<198A> ポストプライ　　　 　9726500 　879558.3　 106.86% 0.2962%
<8255> アクシアル　　　　 　215100 　95587.66　 102.69% 0.0224%
<6364> AIRMAN　　　 　99000 　72608.66　 90.50% -0.0238%
<4431> スマレジ　　　　　 　116700 　192975.8　 84.44% 0.0526%
<1577> NF高配70　　　 　9783 　194558.434　 84.17% -0.0064%
<4956> コニシ　　　　　　 　141600 　77137.52　 83.95% -0.0123%
<9348> ispace　　　 　5049300 　1367061.8　 81.98% 0.0996%
<2212> 山崎パン　　　　　 　723200 　1101223.82　 81.31% 0.0704%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事