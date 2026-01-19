後場の日経平均は584円安でスタート、アドバンテストやフジクラなどが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;53351.52;-584.65TOPIX;3637.65;-21.03



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前営業日比584.65円安の53351.52円と前引け値（53412.88円）から若干下げ幅を広げて取引を開始した。ランチタイムの日経225先物は、概ね横ばい推移。前場の日経平均は、売り先行となり中頃には一時53091.45円まで下げ幅を広げた。ただ、終盤にかけては朝方の水準までやや持ち直す展開に。後場寄り付き時点の日経平均は引き続き売り優勢でスタート。追加の手がかり材料が観測されないなか、引き続きリスク回避の動きが続いている。選挙に絡んで消費税減税に関する観測が報じられたことで、小売や食品系の銘柄にはやや資金が向かっている。

東証プライム市場の売買代金上位では、アドバンテスト＜6857＞、三菱UFJ＜8306＞、フジクラ＜5803＞、ソフトバンクG＜9984＞、サンリオ＜8136＞、トヨタ自＜7203＞、ファーストリテ＜9983＞などが下落している反面、ディスコ＜6146＞、三菱重＜7011＞、JX金属＜5016＞、川崎重＜7012＞などが上昇している。業種別では、ゴム製品、輸送用機器、精密機器などが下落率上位で推移。《CS》