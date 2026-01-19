*10:00JST サンフロンティア不動産---国土交通省「中小ビルのバリューアップ改修投資の促進に向けたモデル調査事業」に3棟が選定

サンフロンティア不動産＜8934＞は15日、同社が手がけたリプランニング物件3棟が、国土交通省による「中小ビルのバリューアップ改修投資の促進に向けたモデル調査事業」に選定されたと発表した。この事業は、老朽化が進む都市部の中小規模オフィスビルに対し、遵法性や環境性能、安全性の向上を図る改修投資について、その効果や手法を整理・可視化し、バリューアップ改修投資の促進につながるモデルの創出を目的とした、国土交通省の取り組みである。

今回選定されたのは、東京都千代田区・大阪府大阪市に所在する築30年以上の中小規模ビル3棟で、築年数を重ね、同様の課題を抱える他のビルにも応用可能である点や、実務的かつ再現性の高い改修モデルである点を評価された。

同社は今後も、本事業を通じて得られる知見や成果を活かしながら、オフィスビルが抱える課題を解決し、既存不動産ストックの価値向上とともに、持続可能な不動産市場の形成に貢献していく。《NH》