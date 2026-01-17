*13:39JST 豪ドル週間見通し：底堅い動きか、12月失業率が手掛かり材料に

■やや強含み、日豪金利差を意識した豪ドル買いも

今週の豪ドル・円はやや強含み。日本の財政悪化に対する懸念は消えていないこと、日本銀行は今月開催の金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決める可能性が高いことから、日豪金利差を意識した豪ドル買い・円売りがやや優勢となった。ただ、過度な円安を是正するための円買い介入が実施される可能性が浮上し、対円レートの上げ幅は縮小した。取引レンジ：105円53銭-106円72銭。

■底堅い動きか、12月失業率が手掛かり材料に

来週の豪ドル・円は底堅い動きを維持する見込み。豪準備銀行（中央銀行）の政策金利は当面据え置きとなる見込み。日本政府による為替介入が実施される可能性が浮上しており、リスク選好的な豪ドル買い・円売りは縮小したが、12月失業率が市場予想と一致した場合、リスク回避的な豪ドル売り・円買いは抑制される可能性がある。

○発表予定の豪主要経済指標・注目イベント

・22日：12月失業率（11月：4.3％）

予想レンジ：104円50銭-107円00銭《FA》