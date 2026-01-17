*10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：【AIトレンドの押し目の合間】業績期待＆割安株で堅実な構成【FISCOソーシャルレポーター】

※2026年1月11日12時に執筆

株式市場を眺めておりますと、AIという言葉に対する熱量が少しずつ変わってきたようにも感じますな。昨年までのようにAIと名が付けば何でも買われる。そんな空気は一服した印象です。ただし、AIは国の最重要投資分野である事には間違いありません。

改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。

さて、AIバブル懸念の背景には、米国を中心としたハイテク株の過熱感がありますな。エヌビディアを筆頭に期待が期待を呼ぶ構図が続いてきましたが、業績のハードルが上がるにつれ「AI市場は本当にそこまで成長するのか」という冷静な目線も増えてきました。米国経済の見通しが不透明な点もAIバブルへの懸念を招いているかもしれません。

一方で日本国内に目を向けると、流れは必ずしも悪くありません。高市政権が掲げる成長戦略の中で、AI分野への投資は明確な柱の一つとなっております。AIに限らず日米市場が全体的に株高という事もありますし、これから解散総選挙が実施されるとすれば、また一段と株高になりそうです。

ここで重要なのは「AIバブルが弾ける＝AI関連が終わる」ではないという点でしょう。

バブルと呼ばれるものの全ては、いずれは勢いが鈍化しますからねぇ。AIがインフラだとすれば、整備が完了すれば成長率が落ち着いていきます。しかし、フィジカルAIのように、AIを応用して誕生する分野が新たに市場を沸かせる事もあるはずです。

国策との絡みであれば、高市政権は移民を制限しながら製造業や物流、医療分野等とAIを組み合わせて労働力不足を解消していくのではないでしょうか。やはりAIも半導体も驚愕するスピードで技術力が伸びていますからねぇ。いずれにせよ、業績期待のある割安銘柄を見定めて、投資判断をしていくという点はいつでも変わりませんよ。

まずはオフィス家具大手のオカムラ＜7994＞です。同社はロボットやマテハンの導入に積極的で倉庫内作業の省人化に取り組んでいるようですな。また、アマゾンとの関係もある遠州トラック＜9057＞も物流関連として高市政権の政策から物色される可能性があると見ております。

26年3月期に最高益を更新する見通しの南総通運＜9034＞は、長期で上昇トレンドを形成しておりますな。同じく最高益を更新する見通しの丸全昭和運輸＜9068＞も業績好調で、高値圏のチャートを維持できるか注視です。

ゲーム機メーカーの任天堂＜7974＞は、半導体不足への懸念から調整が続いていますが、反発のタイミングを見極めたいですねぇ。いわゆるスウィッチ2への期待は継続と考えます。また、業績が復調している三井化学＜4183＞は半導体関連の需要が拡大するか監視中。株式分割で個人投資家でも手を出しやすい株価になりましたな。

鮮やかな上昇トレンドのダイダン＜1980＞は総合設備を手掛けている事からデータセンター関連として思惑があります。NTT向け通信設備を手掛けるミライト・ワン＜1417＞も似たような上昇トレンドを長期で形成しており、やはりデータセンター関連は底堅いですな。

半導体関連として以前からチェックしていました芝浦メカトロニクス＜6590＞はついに株価2万3,000円の大台に乗りました。半導体製造装置メーカーとして樹脂封止装置が世界トップシェアのTOWA＜6315＞も技術力に定評があり、思惑から短期資金が流入したようです。

最後は業績期待の個別銘柄から日鉄鉱業＜1515＞をチェックです。国際的な銅価格の上昇によって思惑買いが流入している模様。また女性専用のフィットネススタジオを運営するLOIVE＜352A＞も業績好調で長い下落基調から底を打って反発を確認しました。

さて、ちょっとお話が長くなりましたが

執筆者名：有限亭玉介

ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず《HM》