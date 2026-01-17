*09:12JST 米国株式市場は反落、次期FRB議長指名睨む

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（16日）

JAN16

Ｏ 54210（ドル建て）

Ｈ 54280

Ｌ 53700

Ｃ 53830 大証比-230（イブニング比+110）

Vol 2341



JAN16

Ｏ 54060（円建て）

Ｈ 54170

Ｌ 53585

Ｃ 53720 大証比-340（イブニング比+0）

Vol 17437

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（16日）

ADR市場では、対東証比較（ドル158.20円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車

＜7203＞、三菱商事＜8058＞などが下落した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 231.42 -0.91 3661 -

9

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 18.90 0.26 2990 0

8035 (TOELY) 東京エレク 133.52 -3.48 42246 9

6

6758 (SONY.N) ソニー 24.07 -0.05 3808 -4

4

9432 (NTTYY) NTT 24.87 -0.19 157 -0.1

8058 (MTSUY) 三菱商事 25.75 -0.20 4074 1

9

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.80 -0.69 5189 -1

5

9983 (FRCOY) ファーストリテ 39.44 -0.82 62394 -25

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 12.55 -0.16 3971 -39

4063 (SHECY) 信越化学工業 17.91 0.16 5667 -2

3

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 13.31 0.21 1053 -106

3

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 21.31 -0.05 5619 -7

8031 (MITSY) 三井物産 651.27 3.57 5152 -

4

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9492 301

4568 (DSNKY) 第一三共 20.92 -0.63 3310

1

9433 (KDDIY) KDDI 16.65 -0.09 2634 -14

7974 (NTDOY) 任天堂 16.61 0.26 10511 -

9

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.13 0.25 6032 -3

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.85 -0.25 1627 -8.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.28 -0.03 5784 -1

6

6902 (DNZOY) デンソー 14.30 0.11 2262 -14.

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 25.92 -0.90 8201 -5

1

4661 (OLCLY) オリエンランド 17.78 -0.21 2813 -8.

5

8411 (MFG.N) みずほFG 8.59 0.10 6795 -54

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.57 0.12 19886 -13

9

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.16 -0.17 5113 4

0

7741 (HOCPY) HOYA 159.78 -2.03 25277 -48

6503 (MIELY) 三菱電機 63.94 -0.69 5058 -4

2

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.70 0.07 3385 -2

9

7751 (CAJPY) キヤノン 29.89 -0.37 4729 -

4

6273 (SMCAY) SMC 20.97 0.64 66349 -31

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 16.00 0.16 2531 -1

9

6146 (DSCSY) ディスコ 38.00 0.10 60116 -48

4

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 13.85 -0.25 2191 -9

8053 (SSUMY) 住友商事 39.72 0.37 6284 -

4

6702 (FJTSY) 富士通 28.67 -0.36 4536 -3

6

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.95 17.35 20400 95

0

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.15 0.20 3528 -1

0

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1701 -172.

5

8002 (MARUY) 丸紅 327.43 5.04 5180 -1

9

6723 (RNECY) ルネサス 7.32 -0.05 2316 -1

2

6954 (FANUY) ファナック 20.98 -0.25 6638 -

6

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 25.47 0.51 4029 -28

8801 (MTSFY) 三井不動産 35.30 -0.20 1861 -

6

6301 (KMTUY) 小松製作所 35.80 1.24 5664 -1

2

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.77 0.01 3408 -3

3

6594 (NJDCY) 日本電産 3.36 0.07 2126 -2

7

6857 (ATEYY) アドバンテスト 143.50 -1.00 22702 -9

8

4543 (TRUMY) テルモ 13.83 -0.23 2188 -1

4

8591 (IX.N) オリックス 30.70 0.18 4857 1

3

（時価総額上位50位、1ドル158.2円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 128.95 20400 950 4.8

8

5020 (JXHLY) ENEOS 16.25 1285 54.5 4.43

9107 (KAIKY) 川崎汽船 14.44 2284 82 3.7

2

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9492 301 3.27

2801 (KIKOY) キッコーマン 18.00 1424 35 2.5

2

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1701 -172.5 -9.2

1

6752 (PCRHY) パナソニック 13.67 2163 -77.5 -3.4

6

8830 (SURYY) 住友不動産 13.00 4113 -135 -3.1

8

7201 (NSANY) 日産自動車 5.32 421 -6.2 -1.4

5



「米国株式市場概況」（16日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49359.33 前日比：-83.11

始値：49466.70 高値：49616.70 安値：49246.24

年初来高値：49590.20 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23515.39 前日比：-14.63

始値：23639.69 高値：23664.26 安値：23446.81

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6940.01 前日比：-4.46

始値：6960.54 高値：6967.30 安値：6925.09

年初来高値：6977.27 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.837％ 米10年国債 4.225％

米国株式市場は反落。ダウ平均は83.11ドル安の49359.33ドル、ナスダックは14.63

ポイント安の23515.39で取引を終了した。

経済指標が予想を上回り、強い成長を期待した買いが続き、寄り付き後、上昇。同

時に金利の上昇を警戒し、相場は伸び悩んだ。中盤にかけ、トランプ大統領が次期

連邦準備制度理事会（FRB）議長候補として有力視されていた国家経済会議（NEC）

のハセット委員長の指名に難色を示したとの報道で速やかな利下げ期待が後退。さ

らなる重しとなり、相場は下落に転じ、終了した。セクター別では不動産管理・開

発や半導体・同製造装置が上昇した一方、耐久消費財・アパレルが下落。

メモリー半導体、マイクロン・テクノロジー（MU）は同社取締役による株式購入が

当局への届け出で明らかになり、上昇。電力会社のGEベルノバ（GEV）はトランプ政

権が中間選挙に向け国民の電気料金を引き上げることなく、人工知能（AI）分野で

の国際的優位確保に必要なデータセンターの電力確保のため、国内最大の電力網運

営会社PJMインターコネクションに対し、緊急の電力入札実施を指示する方針との報

道で、上昇。一方で、現在工場を運営しているビストラ・コープ（VST）やコンステ

レーション・エナジー（CEG）はそれぞれ下落した。電気通信会社のASTスペースモ

バイル（ASTS）はミサイル防衛局「拡張可能国土革新企業多層防衛（SHIELD）」契

約企業に選定され、大幅高。

ベッセント財務長官はインタビューで、次期FRB議長を巡る決定はダボス会議前後に

なるとの見解を示した。

