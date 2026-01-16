*15:58JST 1月16日本国債市場：債券先物は131円91銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付131円85銭 高値131円93銭 安値131円73銭 引け131円91銭

2年 1.182％

5年 1.628％

10年 2.170％

20年 3.143％



15日の債券先物3月限は131円85銭で取引を開始し、131円91銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.56％、10年債は4.16％、30年債は4.79％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.82％、英国債は4.39％、オーストラリア10年債は4.71％、NZ10年債は4.42％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・23：15 米・12月鉱工業生産（予想：前月比＋0.1％、11月：＋0.2％）

・23：15 米・12月設備稼働率（予想：76.0％、11月：76.0％）

海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》